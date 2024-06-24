https://ria.ru/20240624/dagestan-1954986539.html

Китай осудил вооруженные нападения в Дагестане

Китай осудил вооруженные нападения в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Китай осудил вооруженные нападения в Дагестане

Китай выступает против любых форм террористических атак, осуждает нападение на сотрудников полиции и гражданских лиц в Дагестане, выражает соболезнования в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:26

2024-06-24T10:26

2024-06-24T10:37

китай

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Китай выступает против любых форм террористических атак, осуждает нападение на сотрудников полиции и гражданских лиц в Дагестане, выражает соболезнования в связи с гибелью людей, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай выступает против всех форм террористических актов, осуждает жестокие нападения на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов", - заявила дипломат.Она отметила, что Китай выражает глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие пострадавшим и семьям погибших.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

китай

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китай, вооруженные нападения в дербенте и махачкале