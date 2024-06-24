https://ria.ru/20240624/dagestan-1954964858.html

МИД Ирана осудил теракты в Дагестане

МИД Ирана осудил теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

МИД Ирана осудил теракты в Дагестане

Министерство иностранных дел Ирана осудило теракты в Дагестане, выразило соболезнования правительству и народу России, а также заявило о необходимости... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:25

2024-06-24T09:25

2024-06-24T09:41

иран

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило теракты в Дагестане, выразило соболезнования правительству и народу России, а также заявило о необходимости эффективных усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом, сообщил официальный представитель Насер Канаани в Telegram-канале ведомства."Официальный представитель МИД нашей страны осудил теракт в российском Дагестане, в том числе в Дербенте и Махачкале... Канаани выразил соболезнования и сочувствие правительству и народу России, особенно семьям погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.Представитель иранского МИД добавил, что Тегеран рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и международной безопасности.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, вооруженные нападения в дербенте и махачкале