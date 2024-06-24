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МИД Ирана осудил теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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09:25 24.06.2024 (обновлено: 09:41 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954964858.html
МИД Ирана осудил теракты в Дагестане
МИД Ирана осудил теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
МИД Ирана осудил теракты в Дагестане
Министерство иностранных дел Ирана осудило теракты в Дагестане, выразило соболезнования правительству и народу России, а также заявило о необходимости... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:25
2024-06-24T09:41
иран
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило теракты в Дагестане, выразило соболезнования правительству и народу России, а также заявило о необходимости эффективных усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом, сообщил официальный представитель Насер Канаани в Telegram-канале ведомства."Официальный представитель МИД нашей страны осудил теракт в российском Дагестане, в том числе в Дербенте и Махачкале... Канаани выразил соболезнования и сочувствие правительству и народу России, особенно семьям погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.Представитель иранского МИД добавил, что Тегеран рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и международной безопасности.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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иран, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Иран, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
МИД Ирана осудил теракты в Дагестане

МИД Ирана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило теракты в Дагестане, выразило соболезнования правительству и народу России, а также заявило о необходимости эффективных усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом, сообщил официальный представитель Насер Канаани в Telegram-канале ведомства.
«
"Официальный представитель МИД нашей страны осудил теракт в российском Дагестане, в том числе в Дербенте и Махачкале... Канаани выразил соболезнования и сочувствие правительству и народу России, особенно семьям погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Вчера, 22:34
Представитель иранского МИД добавил, что Тегеран рассматривает терроризм любого рода как угрозу человечеству и международной безопасности.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
В Махачкале и Дербенте введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
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ИранВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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