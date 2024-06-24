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Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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08:56 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954960412.html
Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане
Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане и пожелал выздоровления пострадавшим в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:56
2024-06-24T08:56
происшествия
махачкала
дербент
василий голубев
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане и пожелал выздоровления пострадавшим в своем Telegram-канале."В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция, попытка расшатать наше общество провалилась", - написал он.Губернатор отметил, что в Ростовской области хорошо понимают важность межнационального и межконфессионального мира и согласия. "Всем жителям Дагестана - душевных сил. Выражаю соболезнования родным погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил он. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html
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происшествия, махачкала, дербент, василий голубев, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Дербент, Василий Голубев, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане

Ростовский губернатор Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане и пожелал выздоровления пострадавшим в своем Telegram-канале.
«
"В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция, попытка расшатать наше общество провалилась", - написал он.
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Губернатор отметил, что в Ростовской области хорошо понимают важность межнационального и межконфессионального мира и согласия.
«
"Всем жителям Дагестана - душевных сил. Выражаю соболезнования родным погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил он.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ.
В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.
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ПроисшествияМахачкалаДербентВасилий ГолубевВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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