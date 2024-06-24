https://ria.ru/20240624/dagestan-1954960412.html

Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане

Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане и пожелал выздоровления пострадавшим в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:56

2024-06-24T08:56

2024-06-24T08:56

происшествия

махачкала

дербент

василий голубев

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших в Дагестане и пожелал выздоровления пострадавшим в своем Telegram-канале."В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция, попытка расшатать наше общество провалилась", - написал он.Губернатор отметил, что в Ростовской области хорошо понимают важность межнационального и межконфессионального мира и согласия. "Всем жителям Дагестана - душевных сил. Выражаю соболезнования родным погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил он. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В Дагестане был введен правовой режим контртеррористической операции. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Меликов сообщил о ликвидации шести боевиков. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются.

https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

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происшествия, махачкала, дербент, василий голубев, вооруженные нападения в дербенте и махачкале