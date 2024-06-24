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Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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08:30 24.06.2024 (обновлено: 08:32 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954957404.html
Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане
Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане
Киргизия решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению нацбезопасности, написал глава... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T08:30
2024-06-24T08:32
в мире
киргизия
россия
садыр жапаров
владимир путин
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Киргизия решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению нацбезопасности, написал глава республики Садыр Жапаров в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане. "Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности", - приводит слова послания пресс-служба лидера Киргизии. В телеграмме Жапаров выразил соболезнования в связи с произошедшим в Дагестане терактом. "Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии", - написал киргизский президент.
https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html
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в мире, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
В мире, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане

Глава Киргизии Жапаров выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Киргизия решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению нацбезопасности, написал глава республики Садыр Жапаров в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане.
"Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности", - приводит слова послания пресс-служба лидера Киргизии.
В телеграмме Жапаров выразил соболезнования в связи с произошедшим в Дагестане терактом. "Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии", - написал киргизский президент.
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В миреКиргизияРоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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