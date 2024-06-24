https://ria.ru/20240624/dagestan-1954957404.html

Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане

Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Жапаров направил телеграмму Путину после терактов в Дагестане

Киргизия решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению нацбезопасности, написал глава... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:30

2024-06-24T08:30

2024-06-24T08:32

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БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Киргизия решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению нацбезопасности, написал глава республики Садыр Жапаров в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане. "Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности", - приводит слова послания пресс-служба лидера Киргизии. В телеграмме Жапаров выразил соболезнования в связи с произошедшим в Дагестане терактом. "Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии", - написал киргизский президент.

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале