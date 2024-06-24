https://ria.ru/20240624/dagestan-1954941050.html
Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи
Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи - РИА Новости, 24.06.2024
Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи
Число погибших в результате терактов в Дагестане правоохранителей выросло до семи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:44
2024-06-24T01:44
2024-06-24T01:54
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
русская православная церковь
россия
дербент
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате терактов в Дагестане правоохранителей выросло до семи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Известно о как минимум семи погибших сотрудниках правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.Ранее руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила РИА Новости о шести погибших правоохранителях.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html
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происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, русская православная церковь, россия, дербент, махачкала
Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Русская православная церковь, Россия, Дербент, Махачкала
Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи
Число погибших при терактах в Дагестане правоохранителей выросло до семи