https://ria.ru/20240624/dagestan-1954941050.html

Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи

Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи - РИА Новости, 24.06.2024

Источник: число погибших в Дагестане правоохранителей выросло до семи

Число погибших в результате терактов в Дагестане правоохранителей выросло до семи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:44

2024-06-24T01:44

2024-06-24T01:54

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

русская православная церковь

россия

дербент

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Число погибших в результате терактов в Дагестане правоохранителей выросло до семи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Известно о как минимум семи погибших сотрудниках правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.Ранее руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева сообщила РИА Новости о шести погибших правоохранителях.В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

https://ria.ru/20240624/slutskiy-1954935539.html

россия

дербент

махачкала

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происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, русская православная церковь, россия, дербент, махачкала