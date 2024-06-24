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Турбизнесу рекомендуют не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан - РИА Новости, 24.06.2024
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00:02 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1954934871.html
Турбизнесу рекомендуют не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан
Турбизнесу рекомендуют не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан - РИА Новости, 24.06.2024
Турбизнесу рекомендуют не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан
Минэкономразвития РФ рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:02
2024-06-24T00:02
россия
махачкала
дербент
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - сообщили в ведомстве. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240608/dagestan-1951643752.html
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россия, махачкала, дербент, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Россия, Махачкала, Дербент, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Турбизнесу рекомендуют не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан

МЭР рекомендовало турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан

© Кавказ.РФКаспийский прибрежный кластер
Каспийский прибрежный кластер
© Кавказ.РФ
Каспийский прибрежный кластер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ рекомендовало отелям и турбизнесу не штрафовать за перенос сроков поездок в Дагестан, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«
"Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан, в связи с последними событиями", - сообщили в ведомстве.
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В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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РоссияМахачкалаДербентМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Русская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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