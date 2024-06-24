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В Севастополе ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.06.2024
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09:59 24.06.2024 (обновлено: 10:44 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/chs-1954981618.html
В Севастополе ввели режим ЧС
В Севастополе ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополе ввели режим ЧС
В Севастополе после воскресной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, указ губернатора Михаила Развожаева опубликовали на сайте... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:59
2024-06-24T10:44
вооруженные силы украины
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В Севастополе после воскресной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, указ губернатора Михаила Развожаева опубликовали на сайте правительства города."Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.Поясняется, что такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов.Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.Как сообщил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954956864.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1954964052.html
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вооруженные силы украины, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Вооруженные силы Украины, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе ввели режим ЧС

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В Севастополе после воскресной атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, указ губернатора Михаила Развожаева опубликовали на сайте правительства города.
"Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.
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Поясняется, что такой режим ввели в связи с последствиями обстрелов.
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 мирный житель, 82 человека госпитализировали, в том числе 27 детей.
Как сообщил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.
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Вооруженные силы УкраиныСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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