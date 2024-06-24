https://ria.ru/20240624/botulizm-1955039139.html

В Нижегородской области выписали трех пациентов с ботулизмом

В Нижегородской области выписали трех пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024

В Нижегородской области выписали трех пациентов с ботулизмом

Трое нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, всего подозрение на опасное заболевание зафиксировано у 17 человек, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:57

2024-06-24T12:57

2024-06-24T14:29

происшествия

тамбовская область

саратовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Трое нижегородцев с ботулизмом выписаны из больницы, всего подозрение на опасное заболевание зафиксировано у 17 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что в нижегородские медучреждения региона госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек 19 июня был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях."По состоянию на утро 24 июня в регионе подозрение на ботулизм по-прежнему зафиксировано у 17 человек. К настоящему моменту три человека выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, 14 человек продолжают лечение в инфекционных стационарах", - сообщили в региональном Минздраве.Среди тех, кто остается в стационаре, 17-летний подросток.Как уточнили в областном Минздраве, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся семь пациентов, из них шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит эпидемиологическое расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу "Салат лобио" изготовитель: ООО "Локалкитчен", заказанную через сервис доставки "Самокат" (ООО "Умный ритейл")".Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту отравления жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240624/botulizm-1955007664.html

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саратовская область

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происшествия, тамбовская область, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки