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В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии - РИА Новости, 24.06.2024
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09:37 24.06.2024 (обновлено: 11:49 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html
В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии
В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии - РИА Новости, 24.06.2024
В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии
Грузия потеряет шансы вступить в Евросоюз, если власти страны продолжат нынешнюю политику, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:37
2024-06-24T11:49
в мире
грузия
евросоюз
люксембург (округ)
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Грузия потеряет шансы вступить в Евросоюз, если власти страны продолжат нынешнюю политику, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге."Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта. &lt;…&gt; Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам. &lt;…&gt; Но в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне", — сказал он.Боррель добавил, что такие меры "не должны затронуть население".В конце минувшей недели грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует стать членом Евросоюза к 2030 году. По его словам, для достижения этой цели важна поддержка партнеров и дружественных стран.В Брюсселе и Вашингтоне критикуют принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния". Западные политики заявляют, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.В ЕС предупреждают, что откажут стране в принятии, а также грозят принять другие меры.
https://ria.ru/20240620/kanada-1954208266.html
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html
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в мире, грузия, евросоюз, люксембург (округ), жозеп боррель
В мире, Грузия, Евросоюз, Люксембург (округ), Жозеп Боррель
В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии

Боррель: ЕС "закроет дверь" для Грузии, если власти продолжат свою политику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Грузия потеряет шансы вступить в Евросоюз, если власти страны продолжат нынешнюю политику, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
"Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта. <…> Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам. <…> Но в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне", — сказал он.
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Боррель добавил, что такие меры "не должны затронуть население".
В конце минувшей недели грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует стать членом Евросоюза к 2030 году. По его словам, для достижения этой цели важна поддержка партнеров и дружественных стран.
В Брюсселе и Вашингтоне критикуют принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния". Западные политики заявляют, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.
В ЕС предупреждают, что откажут стране в принятии, а также грозят принять другие меры.
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