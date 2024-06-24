https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html

В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии

В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии - РИА Новости, 24.06.2024

В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии

Грузия потеряет шансы вступить в Евросоюз, если власти страны продолжат нынешнюю политику, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T09:37

2024-06-24T09:37

2024-06-24T11:49

в мире

грузия

евросоюз

люксембург (округ)

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Грузия потеряет шансы вступить в Евросоюз, если власти страны продолжат нынешнюю политику, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге."Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта. <…> Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам. <…> Но в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне", — сказал он.Боррель добавил, что такие меры "не должны затронуть население".В конце минувшей недели грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует стать членом Евросоюза к 2030 году. По его словам, для достижения этой цели важна поддержка партнеров и дружественных стран.В Брюсселе и Вашингтоне критикуют принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния". Западные политики заявляют, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.В ЕС предупреждают, что откажут стране в принятии, а также грозят принять другие меры.

https://ria.ru/20240620/kanada-1954208266.html

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

грузия

люксембург (округ)

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в мире, грузия, евросоюз, люксембург (округ), жозеп боррель