https://ria.ru/20240624/bitkoin-1955172972.html

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - РИА Новости, 24.06.2024

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:54

2024-06-24T20:54

2024-06-24T20:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.38 мск дешевел на 6,13% за сутки - до 60 229 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 3 мая опускался ниже отметки в 60 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,08% - в среднем до 60 220 долларов. Динамика также приводится за сутки. Криптовалюта подешевела на 7,5% за две предыдущие недели. А с достигнутого в марте исторического рекорда в 73 777 долларов стоимость биткоина упала почти на 19%. "Похоже, что на рынке царят "медвежьи" настроения. Рынку трудно переварить крупные продажи", - цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).

https://ria.ru/20240620/moshennichestvo-1954157922.html

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экономика