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Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - РИА Новости, 24.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
20:54 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/bitkoin-1955172972.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - РИА Новости, 24.06.2024
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов
Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:54
2024-06-24T20:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.38 мск дешевел на 6,13% за сутки - до 60 229 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 3 мая опускался ниже отметки в 60 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,08% - в среднем до 60 220 долларов. Динамика также приводится за сутки. Криптовалюта подешевела на 7,5% за две предыдущие недели. А с достигнутого в марте исторического рекорда в 73 777 долларов стоимость биткоина упала почти на 19%. "Похоже, что на рынке царят "медвежьи" настроения. Рынку трудно переварить крупные продажи", - цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).
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экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с 3 мая опустилась ниже 60 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Биткоин дешевеет в понедельник на 6%, его стоимость впервые с начала мая опустилась ниже 60 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.38 мск дешевел на 6,13% за сутки - до 60 229 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 3 мая опускался ниже отметки в 60 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 6,08% - в среднем до 60 220 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Криптовалюта подешевела на 7,5% за две предыдущие недели. А с достигнутого в марте исторического рекорда в 73 777 долларов стоимость биткоина упала почти на 19%.
"Похоже, что на рынке царят "медвежьи" настроения. Рынку трудно переварить крупные продажи", - цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономика
 
 
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