Над Минском проходит тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости
Вертолеты ВКС РФ участвуют в тренировке парада ко Дню Независимости Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России
© Sputnik / Виктор Толочко
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. Архивное фото
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Первая тренировка воздушной части парада по случаю Дня Независимости Белоруссии, запланированного на 3 июля, проходит в небе над Минском, в ней участвуют вертолеты ВКС РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Тренировка проходит в небе над Заславским водохранилищем в рамках подготовки парада войск Минского гарнизона во ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости республики.
Во время тренировки пролетят 30 воздушных судов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии (11 вертолетов и 19 самолетов) и восемь вертолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе белорусского минобороны, открывают тренировку к параду три вертолета Ми-8МТВ5, несущих государственный флаг Белоруссии, флаг вооруженных сил республики, флаг Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Высота полета вертолетов – 150 метров, скорость летательных аппаратов составляет 60 километров в час.
Затем в боевом порядке "Пеленг" проследует группа вертолетов Ми-8 50-й смешанной авиационной базы ВС Белоруссии. За ними также в боевом порядке "Пеленг" пролетит группа вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение 50 смешанной авиационной базы в августе прошлого года. Эти вертолеты впервые участвуют в воздушном параде над Минском. Продолжат тренировку звено боевых вертолетов Ми-28 Воздушно-космических сил Российской Федерации и звено боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Эти группы также проследуют в боевом порядке "Пеленг". Высота полета вертолетов – 200 метров, скорость летательных аппаратов составляет 200 километров в час.
Следующий летательный аппарат – военно-транспортный самолет Ан-26 50 смешанной авиационной базы ВС Белоруссии. Высота полета самолета – 250 метров, скорость – 350 километров в час. Следующая группа самолетов – звено реактивных учебно-боевых самолетов Як-130 в боевом порядке "пеленг" и звено самолетов-штурмовиков Су-25 в боевом порядке "ромб" 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы.
Продолжит тренировку группа в составе четырех самолетов-истребителей Су-30СМ 61 истребительной авиационной базы в боевом порядке "ромб". Завершит тренировку пролет военно-транспортного самолета Ил-76 50-й смешанной авиационной базы в сопровождении группы самолетов Л-39 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы в боевом порядке "Клин". Высота полета самолетов – 250 метров, скорость летательных аппаратов составляет 500 километров в час.
Общая длительность воздушного парада составит около семи минут.