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Над Минском проходит тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости - РИА Новости, 24.06.2024
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12:07 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/belorussiya-1955015986.html
Над Минском проходит тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости
Над Минском проходит тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости - РИА Новости, 24.06.2024
Над Минском проходит тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости
Первая тренировка воздушной части парада по случаю Дня Независимости Белоруссии, запланированного на 3 июля, проходит в небе над Минском, в ней участвуют... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:07
2024-06-24T12:07
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8мтв5
ми-8 амтш
ми-35
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Первая тренировка воздушной части парада по случаю Дня Независимости Белоруссии, запланированного на 3 июля, проходит в небе над Минском, в ней участвуют вертолеты ВКС РФ, передает корреспондент РИА Новости. Тренировка проходит в небе над Заславским водохранилищем в рамках подготовки парада войск Минского гарнизона во ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости республики. Во время тренировки пролетят 30 воздушных судов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии (11 вертолетов и 19 самолетов) и восемь вертолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе белорусского минобороны, открывают тренировку к параду три вертолета Ми-8МТВ5, несущих государственный флаг Белоруссии, флаг вооруженных сил республики, флаг Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Высота полета вертолетов – 150 метров, скорость летательных аппаратов составляет 60 километров в час. Затем в боевом порядке "Пеленг" проследует группа вертолетов Ми-8 50-й смешанной авиационной базы ВС Белоруссии. За ними также в боевом порядке "Пеленг" пролетит группа вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение 50 смешанной авиационной базы в августе прошлого года. Эти вертолеты впервые участвуют в воздушном параде над Минском. Продолжат тренировку звено боевых вертолетов Ми-28 Воздушно-космических сил Российской Федерации и звено боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Эти группы также проследуют в боевом порядке "Пеленг". Высота полета вертолетов – 200 метров, скорость летательных аппаратов составляет 200 километров в час. Следующий летательный аппарат – военно-транспортный самолет Ан-26 50 смешанной авиационной базы ВС Белоруссии. Высота полета самолета – 250 метров, скорость – 350 километров в час. Следующая группа самолетов – звено реактивных учебно-боевых самолетов Як-130 в боевом порядке "пеленг" и звено самолетов-штурмовиков Су-25 в боевом порядке "ромб" 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы. Продолжит тренировку группа в составе четырех самолетов-истребителей Су-30СМ 61 истребительной авиационной базы в боевом порядке "ромб". Завершит тренировку пролет военно-транспортного самолета Ил-76 50-й смешанной авиационной базы в сопровождении группы самолетов Л-39 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы в боевом порядке "Клин". Высота полета самолетов – 250 метров, скорость летательных аппаратов составляет 500 километров в час. Общая длительность воздушного парада составит около семи минут.
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белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, ми-8мтв5, ми-8 амтш, ми-35
Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8МТВ5, Ми-8 АМТШ, Ми-35
Над Минском проходит тренировка воздушной части парада ко Дню Независимости

Вертолеты ВКС РФ участвуют в тренировке парада ко Дню Независимости Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкДальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России. Архивное фото
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Первая тренировка воздушной части парада по случаю Дня Независимости Белоруссии, запланированного на 3 июля, проходит в небе над Минском, в ней участвуют вертолеты ВКС РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Тренировка проходит в небе над Заславским водохранилищем в рамках подготовки парада войск Минского гарнизона во ознаменование 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости республики.
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8 июня, 16:50
Во время тренировки пролетят 30 воздушных судов Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии (11 вертолетов и 19 самолетов) и восемь вертолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе белорусского минобороны, открывают тренировку к параду три вертолета Ми-8МТВ5, несущих государственный флаг Белоруссии, флаг вооруженных сил республики, флаг Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Высота полета вертолетов – 150 метров, скорость летательных аппаратов составляет 60 километров в час.
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21 июня, 23:43
Затем в боевом порядке "Пеленг" проследует группа вертолетов Ми-8 50-й смешанной авиационной базы ВС Белоруссии. За ними также в боевом порядке "Пеленг" пролетит группа вертолетов Ми-35, поступивших на вооружение 50 смешанной авиационной базы в августе прошлого года. Эти вертолеты впервые участвуют в воздушном параде над Минском. Продолжат тренировку звено боевых вертолетов Ми-28 Воздушно-космических сил Российской Федерации и звено боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Эти группы также проследуют в боевом порядке "Пеленг". Высота полета вертолетов – 200 метров, скорость летательных аппаратов составляет 200 километров в час.
Следующий летательный аппарат – военно-транспортный самолет Ан-26 50 смешанной авиационной базы ВС Белоруссии. Высота полета самолета – 250 метров, скорость – 350 километров в час. Следующая группа самолетов – звено реактивных учебно-боевых самолетов Як-130 в боевом порядке "пеленг" и звено самолетов-штурмовиков Су-25 в боевом порядке "ромб" 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы.
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Продолжит тренировку группа в составе четырех самолетов-истребителей Су-30СМ 61 истребительной авиационной базы в боевом порядке "ромб". Завершит тренировку пролет военно-транспортного самолета Ил-76 50-й смешанной авиационной базы в сопровождении группы самолетов Л-39 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы в боевом порядке "Клин". Высота полета самолетов – 250 метров, скорость летательных аппаратов составляет 500 километров в час.
Общая длительность воздушного парада составит около семи минут.
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Российская военная техника прибывает в Белоруссию для участия в параде
13 июня, 17:19
 
БелоруссияРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-8МТВ5Ми-8 АМТШМи-35
 
 
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