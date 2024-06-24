https://ria.ru/20240624/bayden-1955096782.html

Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ

Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ

Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:10

2024-06-24T16:10

2024-06-24T16:25

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выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями, включая дисциплинированного образа Трампа, сообщает CNN. "Байден готовится к разным версиям Трампа, которые могут предстать на дебатах, в том числе к дисциплинированному", - указывает телеканал. Американский лидер уже несколько дней не появлялся в публичном поле и находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где около недели он будет готовится к телеспарингу с Трампом. Экс-президент со своей стороны проводит митинги сторонников и от общественности не скрывается. Как сообщает телеканал, помощники Байдена считают, что Трамп может выступить в качестве "очень дисциплинированного" человека, что вступит в контраст с дебатами прошлых президентских кампаний. В команде Байдена есть человек, который изображает бывшего президента, помогая нынешнему в подготовке, говорится в сообщении. Команда Байдена считает успехом факт договоренности о том, что в ходе дебатов микрофон будет включен только у того, чья очередь говорить, что поможет избежать выкрикиваний, и, как рассчитывают в штабе действующего президента, покажет "хаос и разделение", к которому приведет возможное президентство Трампа, в противовес "стабильности и мудрости" Байдена. Кроме того, в окружении американского лидера делают ставку на демонстрацию нынешнего положения Трампа, связанного с обвинительным вердиктом присяжных по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, отмечает телеканал. "Дважды подвергнутый импичменту, осужденный преступник, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился", - образ Трампа, который, как рассчитывают в штабе Байдена, увидит американский избиратель, говорится в сообщении. Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 27 июня.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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