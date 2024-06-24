https://ria.ru/20240624/bayden-1955096782.html
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ
Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:10
2024-06-24T16:10
2024-06-24T16:25
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями, включая дисциплинированного образа Трампа, сообщает CNN. "Байден готовится к разным версиям Трампа, которые могут предстать на дебатах, в том числе к дисциплинированному", - указывает телеканал. Американский лидер уже несколько дней не появлялся в публичном поле и находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где около недели он будет готовится к телеспарингу с Трампом. Экс-президент со своей стороны проводит митинги сторонников и от общественности не скрывается. Как сообщает телеканал, помощники Байдена считают, что Трамп может выступить в качестве "очень дисциплинированного" человека, что вступит в контраст с дебатами прошлых президентских кампаний. В команде Байдена есть человек, который изображает бывшего президента, помогая нынешнему в подготовке, говорится в сообщении. Команда Байдена считает успехом факт договоренности о том, что в ходе дебатов микрофон будет включен только у того, чья очередь говорить, что поможет избежать выкрикиваний, и, как рассчитывают в штабе действующего президента, покажет "хаос и разделение", к которому приведет возможное президентство Трампа, в противовес "стабильности и мудрости" Байдена. Кроме того, в окружении американского лидера делают ставку на демонстрацию нынешнего положения Трампа, связанного с обвинительным вердиктом присяжных по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, отмечает телеканал. "Дважды подвергнутый импичменту, осужденный преступник, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился", - образ Трампа, который, как рассчитывают в штабе Байдена, увидит американский избиратель, говорится в сообщении. Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 27 июня.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ
CNN: Байден готовится спорить с различными версиями Трампа
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями, включая дисциплинированного образа Трампа, сообщает CNN
.
"Байден готовится к разным версиям Трампа, которые могут предстать на дебатах, в том числе к дисциплинированному", - указывает телеканал.
Американский лидер уже несколько дней не появлялся в публичном поле и находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где около недели он будет готовится к телеспарингу с Трампом. Экс-президент со своей стороны проводит митинги сторонников и от общественности не скрывается.
Как сообщает телеканал, помощники Байдена считают, что Трамп может выступить в качестве "очень дисциплинированного" человека, что вступит в контраст с дебатами прошлых президентских кампаний. В команде Байдена есть человек, который изображает бывшего президента, помогая нынешнему в подготовке, говорится в сообщении. Команда Байдена считает успехом факт договоренности о том, что в ходе дебатов микрофон будет включен только у того, чья очередь говорить, что поможет избежать выкрикиваний, и, как рассчитывают в штабе действующего президента, покажет "хаос и разделение", к которому приведет возможное президентство Трампа, в противовес "стабильности и мудрости" Байдена.
Кроме того, в окружении американского лидера делают ставку на демонстрацию нынешнего положения Трампа, связанного с обвинительным вердиктом присяжных по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, отмечает телеканал. "Дважды подвергнутый импичменту, осужденный преступник, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился", - образ Трампа, который, как рассчитывают в штабе Байдена, увидит американский избиратель, говорится в сообщении.
Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 27 июня.