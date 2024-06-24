Рейтинг@Mail.ru
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 24.06.2024 (обновлено: 16:25 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/bayden-1955096782.html
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ
Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:10
2024-06-24T16:25
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953312057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4548c14f14d9d6d5de3c92258907d5b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями, включая дисциплинированного образа Трампа, сообщает CNN. "Байден готовится к разным версиям Трампа, которые могут предстать на дебатах, в том числе к дисциплинированному", - указывает телеканал. Американский лидер уже несколько дней не появлялся в публичном поле и находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где около недели он будет готовится к телеспарингу с Трампом. Экс-президент со своей стороны проводит митинги сторонников и от общественности не скрывается. Как сообщает телеканал, помощники Байдена считают, что Трамп может выступить в качестве "очень дисциплинированного" человека, что вступит в контраст с дебатами прошлых президентских кампаний. В команде Байдена есть человек, который изображает бывшего президента, помогая нынешнему в подготовке, говорится в сообщении. Команда Байдена считает успехом факт договоренности о том, что в ходе дебатов микрофон будет включен только у того, чья очередь говорить, что поможет избежать выкрикиваний, и, как рассчитывают в штабе действующего президента, покажет "хаос и разделение", к которому приведет возможное президентство Трампа, в противовес "стабильности и мудрости" Байдена. Кроме того, в окружении американского лидера делают ставку на демонстрацию нынешнего положения Трампа, связанного с обвинительным вердиктом присяжных по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, отмечает телеканал. "Дважды подвергнутый импичменту, осужденный преступник, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился", - образ Трампа, который, как рассчитывают в штабе Байдена, увидит американский избиратель, говорится в сообщении. Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 27 июня.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953312057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24370f689cb407c0c4bf78bf484b1b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байдена готовят к дебатам с "дисциплинированным" Трампом, пишут СМИ

CNN: Байден готовится спорить с различными версиями Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе своей подготовки к первым дебатам с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом тренируется спорить с различными его версиями, включая дисциплинированного образа Трампа, сообщает CNN.
"Байден готовится к разным версиям Трампа, которые могут предстать на дебатах, в том числе к дисциплинированному", - указывает телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Мир после Америки уже наступил: между Байденом и Трампом нет разницы
Вчера, 08:00
Американский лидер уже несколько дней не появлялся в публичном поле и находится в загородной резиденции Кэмп Дэвид, где около недели он будет готовится к телеспарингу с Трампом. Экс-президент со своей стороны проводит митинги сторонников и от общественности не скрывается.
Как сообщает телеканал, помощники Байдена считают, что Трамп может выступить в качестве "очень дисциплинированного" человека, что вступит в контраст с дебатами прошлых президентских кампаний. В команде Байдена есть человек, который изображает бывшего президента, помогая нынешнему в подготовке, говорится в сообщении. Команда Байдена считает успехом факт договоренности о том, что в ходе дебатов микрофон будет включен только у того, чья очередь говорить, что поможет избежать выкрикиваний, и, как рассчитывают в штабе действующего президента, покажет "хаос и разделение", к которому приведет возможное президентство Трампа, в противовес "стабильности и мудрости" Байдена.
Кроме того, в окружении американского лидера делают ставку на демонстрацию нынешнего положения Трампа, связанного с обвинительным вердиктом присяжных по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, отмечает телеканал. "Дважды подвергнутый импичменту, осужденный преступник, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился", - образ Трампа, который, как рассчитывают в штабе Байдена, увидит американский избиратель, говорится в сообщении.
Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 27 июня.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом
23 июня, 06:36
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала