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Самодуров и его балет "Sextus Propertius" получили "Золотую маску"
Самодуров и его балет "Sextus Propertius" получили "Золотую маску" - РИА Новости, 24.06.2024
Самодуров и его балет "Sextus Propertius" получили "Золотую маску"
Балет "Sextus Propertius" Екатеринбургского театра "Урал Опера Балет" и его постановщик Вячеслав Самодуров получили премию "Золотая маска", передает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:51
2024-06-24T22:51
2024-06-24T22:51
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Балет "Sextus Propertius" Екатеринбургского театра "Урал Опера Балет" и его постановщик Вячеслав Самодуров получили премию "Золотая маска", передает корреспондент РИА Новости. "Я счастлив, это счастливое лицо, насколько оно может быть счастливым. Я благодарю всех моих соавторов, театр "Урал Опера Балет" и всех артистов, без которых это было бы невозможно", - сказал Самодуров, получая награду. Приз за лучший спектакль вручал глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Лауреатом за лучшую мужскую роль в балете стал Александр Меркушев за поставку "Павильон Армиды" также екатеринбургского театра. Премии за лучшую женскую роль, работу дирижера и "Лучший спектакль. Современный танец" не были присуждены. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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россия, москва, вячеслав самодуров, валерий гергиев, евгений вахтангов, мариинский театр
Культура, Россия, Москва, Вячеслав Самодуров, Валерий Гергиев, Евгений Вахтангов, Мариинский театр
Самодуров и его балет "Sextus Propertius" получили "Золотую маску"
Вячеслав Самодуров и его балет "Sextus Propertius" получили "Золотую маску"