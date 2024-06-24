Рейтинг@Mail.ru
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/avito-1955108010.html
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками - РИА Новости, 24.06.2024
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками
Одежда — одна из самых популярных категорий потребительских товаров, которую россияне предпочитают покупать со скидками, свидетельствуют итоги исследования... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:52
2024-06-24T16:52
россия
авито
одежда
скидки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/39/1482113931_0:174:3076:1904_1920x0_80_0_0_8c1b7da8e9bcee2b6e2d002a2ecba462.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одежда — одна из самых популярных категорий потребительских товаров, которую россияне предпочитают покупать со скидками, свидетельствуют итоги исследования экспертов платформы "Авито"."71% респондент покупает именно одежду на распродажах, еще 53% — обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 12%, выгодные предложения по запчастям подбирает каждый десятый россиянин", - говорится в сообщении платформы.В "Авито" напомнили, что эксперты платформы разработали алгоритм, который изучает стратегию поведения частных продавцов на "Авито" до момента старта распродажи и после нее с целью определения честности предлагаемых скидок на товары."Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя "выгодным" предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц", - пояснили в "Авито"."Авито" в настоящее время проводит акцию, к бесплатному участию в которой приглашены пользователи с высоким рейтингом, готовые предлагать скидки на товары в ряде категорий, включая одежду, обувь и аксессуары.Как отметил руководитель категории "Лайфстайл" в "Авито" Никита Шашкевич, "для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах".
https://ria.ru/20240521/spros-1947510686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/39/1482113931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd9c83a1fb067fa29234f79082defb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авито, одежда, скидки
Россия, Авито, Одежда, Скидки

"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВитрина в торгово-развлекательном центре
Витрина в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Витрина в торгово-развлекательном центре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одежда — одна из самых популярных категорий потребительских товаров, которую россияне предпочитают покупать со скидками, свидетельствуют итоги исследования экспертов платформы "Авито".
"71% респондент покупает именно одежду на распродажах, еще 53% — обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 12%, выгодные предложения по запчастям подбирает каждый десятый россиянин", - говорится в сообщении платформы.
Девушка распаковывает посылку с одеждой - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В "Авито" рассказали, как изменился спрос на одежду у пользователей
21 мая, 19:11
В "Авито" напомнили, что эксперты платформы разработали алгоритм, который изучает стратегию поведения частных продавцов на "Авито" до момента старта распродажи и после нее с целью определения честности предлагаемых скидок на товары.
"Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя "выгодным" предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц", - пояснили в "Авито".
"Авито" в настоящее время проводит акцию, к бесплатному участию в которой приглашены пользователи с высоким рейтингом, готовые предлагать скидки на товары в ряде категорий, включая одежду, обувь и аксессуары.
Как отметил руководитель категории "Лайфстайл" в "Авито" Никита Шашкевич, "для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах".
 
РоссияАвитоОдеждаСкидки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала