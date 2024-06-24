https://ria.ru/20240624/avito-1955108010.html
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками - РИА Новости, 24.06.2024
"Авито": россияне предпочитают покупать одежду со скидками
Одежда — одна из самых популярных категорий потребительских товаров, которую россияне предпочитают покупать со скидками, свидетельствуют итоги исследования... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:52
2024-06-24T16:52
2024-06-24T16:52
россия
авито
одежда
скидки
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одежда — одна из самых популярных категорий потребительских товаров, которую россияне предпочитают покупать со скидками, свидетельствуют итоги исследования экспертов платформы "Авито"."71% респондент покупает именно одежду на распродажах, еще 53% — обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 12%, выгодные предложения по запчастям подбирает каждый десятый россиянин", - говорится в сообщении платформы.В "Авито" напомнили, что эксперты платформы разработали алгоритм, который изучает стратегию поведения частных продавцов на "Авито" до момента старта распродажи и после нее с целью определения честности предлагаемых скидок на товары."Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя "выгодным" предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц", - пояснили в "Авито"."Авито" в настоящее время проводит акцию, к бесплатному участию в которой приглашены пользователи с высоким рейтингом, готовые предлагать скидки на товары в ряде категорий, включая одежду, обувь и аксессуары.Как отметил руководитель категории "Лайфстайл" в "Авито" Никита Шашкевич, "для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах".
https://ria.ru/20240521/spros-1947510686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авито, одежда, скидки
Россия, Авито, Одежда, Скидки
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одежда — одна из самых популярных категорий потребительских товаров, которую россияне предпочитают покупать со скидками, свидетельствуют итоги исследования экспертов платформы "Авито".
"71% респондент покупает именно одежду на распродажах, еще 53% — обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 12%, выгодные предложения по запчастям подбирает каждый десятый россиянин", - говорится в сообщении платформы.
В "Авито" напомнили, что эксперты платформы разработали алгоритм, который изучает стратегию поведения частных продавцов на "Авито" до момента старта распродажи и после нее с целью определения честности предлагаемых скидок на товары.
"Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям. Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя "выгодным" предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц", - пояснили в "Авито
".
"Авито" в настоящее время проводит акцию, к бесплатному участию в которой приглашены пользователи с высоким рейтингом, готовые предлагать скидки на товары в ряде категорий, включая одежду, обувь и аксессуары.
Как отметил руководитель категории "Лайфстайл" в "Авито" Никита Шашкевич, "для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах".