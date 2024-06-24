https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html

Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS

Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS - РИА Новости, 24.06.2024

Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS

Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T00:32

2024-06-24T00:32

2024-06-24T08:41

министерство обороны сша

севастополь

в мире

республика крым

обстрел севастополя ракетами atacms

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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего, заявил РИА Новости представитель Министерства обороны США."Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", — говорится в его письменном ответе на запрос агентства.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240623/udar-1954928035.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html

севастополь

республика крым

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министерство обороны сша, севастополь, в мире, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms