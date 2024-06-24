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Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS - РИА Новости, 24.06.2024
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00:32 24.06.2024 (обновлено: 08:41 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/atacms-1954937217.html
Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS
Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS - РИА Новости, 24.06.2024
Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS
Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T00:32
2024-06-24T08:41
министерство обороны сша
севастополь
в мире
республика крым
обстрел севастополя ракетами atacms
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего, заявил РИА Новости представитель Министерства обороны США."Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", — говорится в его письменном ответе на запрос агентства.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240623/udar-1954928035.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
севастополь
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министерство обороны сша, севастополь, в мире, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms
Министерство обороны США, Севастополь, В мире, Республика Крым, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Пентагон отказался комментировать удар по Севастополю американскими ATACMS

Пентагон отказался комментировать обстрел ВСУ Севастополя ракетами ATACMS

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Пентагон в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего, заявил РИА Новости представитель Министерства обороны США.
«
"Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать", — говорится в его письменном ответе на запрос агентства.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По информации Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 151 человек пострадал, из них 82 госпитализировали — 55 взрослых и 27 детей.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю
Вчера, 22:37
Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.
Согласно данным портала Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник
Вчера, 17:17
 
Министерство обороны СШАСевастопольВ миреРеспублика КрымОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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