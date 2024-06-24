https://ria.ru/20240624/arest-1955191062.html

Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов"

Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов" - РИА Новости, 24.06.2024

Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов"

Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:52

2024-06-24T22:52

2024-06-24T22:52

происшествия

москва

сергей васильев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, сообщили РИА Новости в суде. "Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Обоим совладельцам инвестгруппы избрана мера пресечения в рамках дела в отношении зампреда совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого, уточнили в суде. На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. "Русские фонды" - многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности - финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве. По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях". Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".

https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html

https://ria.ru/20240523/khischeniya-1948018158.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сергей васильев