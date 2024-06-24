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Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов" - РИА Новости, 24.06.2024
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22:52 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/arest-1955191062.html
Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов"
Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов" - РИА Новости, 24.06.2024
Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов"
Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:52
2024-06-24T22:52
происшествия
москва
сергей васильев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, сообщили РИА Новости в суде. "Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Обоим совладельцам инвестгруппы избрана мера пресечения в рамках дела в отношении зампреда совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого, уточнили в суде. На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере. "Русские фонды" - многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности - финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве. По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях". Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html
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происшествия, москва, сергей васильев
Происшествия, Москва, Сергей Васильев
Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов"

Суд отправил под домашний арест второго совладельца "Русских фондов" Васильева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, сообщили РИА Новости в суде.
"Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
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Обоим совладельцам инвестгруппы избрана мера пресечения в рамках дела в отношении зампреда совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого, уточнили в суде.
На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
"Русские фонды" - многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности - финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве.
По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".
Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
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