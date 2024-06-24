https://ria.ru/20240624/arest-1955171957.html
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга "Русские фонды"
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга "Русские фонды" - РИА Новости, 24.06.2024
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга "Русские фонды"
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы "Русские фонды" Константина Бейрита по делу о мошенничестве, по которому также проходит РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T20:42
2024-06-24T20:42
2024-06-24T20:50
происшествия
москва
фосагро
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы "Русские фонды" Константина Бейрита по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, сообщили РИА Новости в суде."Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что Бейриту избрана мера пресечения в рамках дела в отношении зампреда совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого.На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере."Русские фонды" - многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности - финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве.По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
https://ria.ru/20240624/khischenie-1954998737.html
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происшествия, москва, фосагро
Происшествия, Москва, ФосАгро
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга "Русские фонды"
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга "Русские фонды" Бейрита
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы "Русские фонды" Константина Бейрита по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, сообщили РИА Новости в суде.
"Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что Бейриту избрана мера пресечения в рамках дела в отношении зампреда совета директоров оборонной компании РТИ Евгения Новицкого.
На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по 6 эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
"Русские фонды" - многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности - финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве.
По версии следствия, "Новицкий и иные лица разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".
Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".