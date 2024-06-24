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Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов" - РИА Новости, 24.06.2024
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11:16 24.06.2024 (обновлено: 11:48 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/arest-1954999044.html
Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"
Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов" - РИА Новости, 24.06.2024
Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"
Замоскворецкий суд столицы арестовал гендиректора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:16
2024-06-24T11:48
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал гендиректора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде. По данным суда, он подозревается в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).По данным следствия, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.
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происшествия, москва, россия, ижевск
Происшествия, Москва, Россия, Ижевск
Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"

Суд арестовал главу "Уральских заводов" Мусина по обвинению в мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал гендиректора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде. По данным суда, он подозревается в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным следствия, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.
АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.
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