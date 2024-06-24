https://ria.ru/20240624/arest-1954999044.html

Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"

Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов" - РИА Новости, 24.06.2024

Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"

Замоскворецкий суд столицы арестовал гендиректора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:16

2024-06-24T11:16

2024-06-24T11:48

происшествия

москва

россия

ижевск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал гендиректора "Уральских заводов" Василия Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Мусину В.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 17 августа 2024 года", - сказали в суде. По данным суда, он подозревается в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).По данным следствия, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.

https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

москва

россия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, ижевск