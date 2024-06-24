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В России запросили заочный арест двух экс-министров Украины - РИА Новости, 24.06.2024
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10:28 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/arest-1954986936.html
В России запросили заочный арест двух экс-министров Украины
В России запросили заочный арест двух экс-министров Украины - РИА Новости, 24.06.2024
В России запросили заочный арест двух экс-министров Украины
Следствие просит суд в Москве о заочном аресте бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко по статье о... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:28
2024-06-24T10:28
происшествия
россия
москва
украина
юрий стець
павел петренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следствие просит суд в Москве о заочном аресте бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Следствие обратилось в суд с ходатайствами о заочных арестах Стеця и Петренко. Они будут рассмотрены сегодня", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Стецю и Петренко вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы. МВД РФ в мае объявило Стеця и Петренко в розыск по статье УК РФ, в базе ведомства не сообщалась, какую статью вменяют бывшим министрам.
https://ria.ru/20240508/rozysk-1944551841.html
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происшествия, россия, москва, украина, юрий стець, павел петренко
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Юрий Стець, Павел Петренко
В России запросили заочный арест двух экс-министров Украины

Следствие просит суд заочно арестовать украинских экс-министров Стеця и Петренко

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следствие просит суд в Москве о заочном аресте бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Следствие обратилось в суд с ходатайствами о заочных арестах Стеця и Петренко. Они будут рассмотрены сегодня", - сказал собеседник агентства.
Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Стецю и Петренко вменяют часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По ней грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
МВД РФ в мае объявило Стеця и Петренко в розыск по статье УК РФ, в базе ведомства не сообщалась, какую статью вменяют бывшим министрам.
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ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаЮрий СтецьПавел Петренко
 
 
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