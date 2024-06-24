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Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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03:08 24.06.2024 (обновлено: 06:00 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/antonov-1954945087.html
Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю
Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю
Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS показал, что власти США встали на сторону международного терроризма, но им не уйти от ответственности, заявил... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T03:08
2024-06-24T06:00
россия
севастополь
сша
анатолий антонов
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS показал, что власти США встали на сторону международного терроризма, но им не уйти от ответственности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ&quot;, — сказал он журналистам.Замалчивание Вашингтоном преступления, целенаправленно совершенного во время в чтимый всеми христианский праздник, вызывают, по словам посла, гнев и негодование. "Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", — сказал он.Власти США не комментируют случившееся, про обстрел севастопольского пляжа не рассказывают основные местные телеканалы.Антонов назвал очевидным, что ракеты АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Он выразил уверенность в том, что нацисты получат "жесткий ответ на фронте и не только".Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/ukraina-1954802369.html
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россия, севастополь, сша, анатолий антонов, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, вашингтон (штат), в мире
Россия, Севастополь, США, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вашингтон (штат), В мире
Антонов обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю

Антонов: удар по Севастополю показал, что США встали на сторону терроризма

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS показал, что власти США встали на сторону международного терроризма, но им не уйти от ответственности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Встала на сторону международного терроризма. Потворствует ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ", — сказал он журналистам.

Замалчивание Вашингтоном преступления, целенаправленно совершенного во время в чтимый всеми христианский праздник, вызывают, по словам посла, гнев и негодование. "
Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей", — сказал он.
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Вчера, 00:53
Власти США не комментируют случившееся, про обстрел севастопольского пляжа не рассказывают основные местные телеканалы.
Антонов назвал очевидным, что ракеты АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Он выразил уверенность в том, что нацисты получат "жесткий ответ на фронте и не только".
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
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РоссияСевастопольСШААнатолий АнтоновВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВашингтон (штат)В мире
 
 
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