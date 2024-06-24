https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html

В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни

В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни - РИА Новости, 24.06.2024

В США признали невиновным мужчину, который 20 лет ждал смертной казни

Суд в штате Техас снял обвинения с американца, который почти 20 лет провел в ожидании смертной казни и попытках доказать непричастность к убийству, совершенному РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:16

2024-06-24T01:16

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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Суд в штате Техас снял обвинения с американца, который почти 20 лет провел в ожидании смертной казни и попытках доказать непричастность к убийству, совершенному еще в 1977 году. Керри Макс Кук был дважды – в 1979 и 1994 годах — приговорен к высшей мере наказания за изнасилование и жестокое убийство соседки Линды Джо Эдвардс, небезуспешно обжаловал приговор, планировал суицид и в конце концов в 1999 году заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учетом проведенного за решеткой срока. На этой неделе уголовный апелляционный суд Техаса признал Кука невиновным на основании неверной интерпретации улик и лжесвидетельств, на которых строила свою аргументацию прокуратура. "Мы признаем Керри Макса Кука фактически невиновным", — сказано в решении суда. На лжи были пойманы "альтернативный подозреваемый", чьи конфликтные отношения с жертвой длились дольше, чем он показал изначально, и главный свидетель — сокамерник Кука, который в расчете на смягчение собственного наказания утверждал, что тот в доверительной беседе якобы сознался в преступлении. Позднейшая судмедэкспертиза также оспорила принадлежность Куку ДНК-материалов на вещах убитой девушки и заключение о "свежести" отпечатков его пальцев на двери, ведущей из квартиры жертвы в общее домовое пространство.По подсчетам телеканала CNN, Кук, которому сейчас 68 лет, стал одним из 199 человек, которых с 1973 года оправдали в США после вынесения смертного приговора.

https://ria.ru/20240416/kazn-1940360743.html

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техас, сша, в мире, линда