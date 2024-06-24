https://ria.ru/20240624/almazy-1954998640.html
ЕС отложил введение системы сертификации алмазов
ЕС отложил введение системы сертификации алмазов - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС отложил введение системы сертификации алмазов
ЕС в 14-м пакете санкций против России уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:14
2024-06-24T11:14
2024-06-24T11:34
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. ЕС в 14-м пакете санкций против России уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений.ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций."Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии."Также разрешается временный ввоз или вывоз ювелирных изделий, например, для торговых выставок или ремонта. Кроме того, пакет продлевает на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неогранённых и огранённых природных алмазов станет обязательной", - добавлено в релизе.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, экономика
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
ЕС отложил введение системы сертификации алмазов
ЕС отложил на полгода введение системы сертификации алмазов
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. ЕС в 14-м пакете санкций против России уточнил, что запрет на импорт алмазов из РФ не относится к камням, вывезенным с территории страны до введения ограничений.
ЕС запретил импорт алмазов из России в 12-м пакете санкций.
«
"Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)", - говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.
"Также разрешается временный ввоз или вывоз ювелирных изделий, например, для торговых выставок или ремонта. Кроме того, пакет продлевает на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неогранённых и огранённых природных алмазов станет обязательной", - добавлено в релизе.