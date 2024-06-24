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Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп

Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп - РИА Новости, 24.06.2024

Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп

США считают, что доходы от замороженных активов РФ должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:55

2024-06-24T16:55

2024-06-24T17:08

специальная военная операция на украине

украина

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экономика

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США считают, что доходы от замороженных активов РФ должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."Мы стали свидетелями того, как страны G7 согласились сформировать ресурсы, необходимые для продолжения этой борьбы. Это решение, как надеемся, вскоре подтвердится - оно заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для создания кредитного механизма, который позволит Украине получить от 50 до 60 миллиардов долларов. И при этом он будут в состоянии продолжить эту борьбу до 2025 года", - сказал американский чиновник на брифинге для журналистов.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, государственный департамент сша, экономика, россия, санкции в отношении россии