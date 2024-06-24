https://ria.ru/20240624/aktivy-1955112703.html
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп - РИА Новости, 24.06.2024
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп
США считают, что доходы от замороженных активов РФ должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:55
2024-06-24T16:55
2024-06-24T17:08
специальная военная операция на украине
украина
сша
государственный департамент сша
экономика
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_b7d0d78f73f9d0fd23035aaf5c7675a7.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США считают, что доходы от замороженных активов РФ должны позволить Украине продолжать военные действия до 2025 года, заявил в понедельник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."Мы стали свидетелями того, как страны G7 согласились сформировать ресурсы, необходимые для продолжения этой борьбы. Это решение, как надеемся, вскоре подтвердится - оно заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для создания кредитного механизма, который позволит Украине получить от 50 до 60 миллиардов долларов. И при этом он будут в состоянии продолжить эту борьбу до 2025 года", - сказал американский чиновник на брифинге для журналистов.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888189_72:0:1280:906_1920x0_80_0_0_e6c661302367604290ff4edda12a0e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, государственный департамент сша, экономика, россия, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Государственный департамент США, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Доходов от российских активов хватит Украине до 2025 года, считает Госдеп
Госдеп: доходов от российских активов должно хватить Украине до 2025 года