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ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель - РИА Новости, 24.06.2024
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09:53 24.06.2024 (обновлено: 09:56 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/aktivy-1954979321.html
ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель
ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T09:53
2024-06-24T09:56
россия
киев
венгрия
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволить избежать вето Венгрии. "Договор (законодательство ЕС – ред.) позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Решение очевидно – доходы от замороженных активов РФ будут использованы для наращивания военной помощи Украине. Первые средства поступят на будущей неделе", - сказал он в Люксембурге перед стартом Совета МИД стран Евросоюза, на котором примут 14-й пакет антироссийских санкций и утвердят решение о направлении 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ на военную помощь Киеву. По его словам, такое решение будут обсуждать в понедельник главы МИД ЕС. Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро. Ранее глава евродипломатии заявил, что первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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россия, киев, венгрия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Киев, Венгрия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине, Экономика
ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель

Боррель: ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по доходам от активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволить избежать вето Венгрии.
«
"Договор (законодательство ЕС – ред.) позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Решение очевидно – доходы от замороженных активов РФ будут использованы для наращивания военной помощи Украине. Первые средства поступят на будущей неделе", - сказал он в Люксембурге перед стартом Совета МИД стран Евросоюза, на котором примут 14-й пакет антироссийских санкций и утвердят решение о направлении 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ на военную помощь Киеву.
По его словам, такое решение будут обсуждать в понедельник главы МИД ЕС.
Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро.
Ранее глава евродипломатии заявил, что первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВенгрияЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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