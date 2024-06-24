ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель
Боррель: ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по доходам от активов РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании доходов от активов РФ для военной помощи Киеву возможно и без единогласного решения, что позволить избежать вето Венгрии.
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"Договор (законодательство ЕС – ред.) позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Решение очевидно – доходы от замороженных активов РФ будут использованы для наращивания военной помощи Украине. Первые средства поступят на будущей неделе", - сказал он в Люксембурге перед стартом Совета МИД стран Евросоюза, на котором примут 14-й пакет антироссийских санкций и утвердят решение о направлении 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ на военную помощь Киеву.
По его словам, такое решение будут обсуждать в понедельник главы МИД ЕС.
Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро.
Ранее глава евродипломатии заявил, что первая часть в 1,4 миллиарда евро будет передана Киеву уже на следующей неделе, остальное – в течение нескольких месяцев.
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