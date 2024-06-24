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Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий

Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий - РИА Новости, 24.06.2024

Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий

Актер Олег Огий, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 67 лет, сообщил его приемный сын Александр Малич в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:00

2024-06-24T16:00

2024-06-24T16:33

культура

ленинградский институт театра, музыки и кинематографии

россия

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Актер Олег Огий, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 67 лет, сообщил его приемный сын Александр Малич в Telegram-канале.По его словам, отпевание актера состоится в понедельник, 24 июня, в 14:00. Причину смерти Малич не уточнил.Олег Огий родился в 1956 году. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Телезрителям он запомнился благодаря ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Агент национальной безопасности".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, россия, кино и сериалы