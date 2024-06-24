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Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий - РИА Новости, 24.06.2024
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Культура
 
16:00 24.06.2024 (обновлено: 16:33 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/akter-1955094567.html
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий - РИА Новости, 24.06.2024
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий
Актер Олег Огий, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 67 лет, сообщил его приемный сын Александр Малич в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:00
2024-06-24T16:33
культура
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Актер Олег Огий, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 67 лет, сообщил его приемный сын Александр Малич в Telegram-канале.По его словам, отпевание актера состоится в понедельник, 24 июня, в 14:00. Причину смерти Малич не уточнил.Олег Огий родился в 1956 году. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Телезрителям он запомнился благодаря ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Агент национальной безопасности".
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ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, россия, кино и сериалы
Культура, Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, Россия, Кино и сериалы
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Олег Огий

Актер из сериала "Бандитский Петербург" Олег Огий умер в возрасте 67 лет

© Новый русский сериал, Дельфин (2003)Олег Огий в сериале "Улицы разбитых фонарей"
Олег Огий в сериале Улицы разбитых фонарей
© Новый русский сериал, Дельфин (2003)
Олег Огий в сериале "Улицы разбитых фонарей". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Актер Олег Огий, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", умер в возрасте 67 лет, сообщил его приемный сын Александр Малич в Telegram-канале.
По его словам, отпевание актера состоится в понедельник, 24 июня, в 14:00. Причину смерти Малич не уточнил.
Олег Огий родился в 1956 году. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Телезрителям он запомнился благодаря ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Агент национальной безопасности".
 
КультураЛенинградский институт театра, музыки и кинематографииРоссияКино и сериалы
 
 
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