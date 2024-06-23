https://ria.ru/20240623/zoopark-1954925927.html
Женщина получила ранения после нападения волков в зоопарке под Парижем
Женщина получила ранения после нападения волков в зоопарке под Парижем - РИА Новости, 23.06.2024
Женщина получила ранения после нападения волков в зоопарке под Парижем
Волки в зоопарке Туари недалеко от Парижа напали на женщину, совершавшую пробежку на закрытой для посетителей территории, сообщило издание Parisien. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:18
2024-06-23T22:18
2024-06-23T23:00
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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Волки в зоопарке Туари недалеко от Парижа напали на женщину, совершавшую пробежку на закрытой для посетителей территории, сообщило издание Parisien. "Женщина тридцати лет, проживавшая в гостинице, пешком пересекла территорию заповедника, где передвижение возможно только на машине", — указала директор Wow Safari Thoiry Кристель Берчени.Как уточняется, посетительница осталась на территории зоопарка в одном из предлагаемых жилищ. С утра она отправилась на пробежку и случайно попала в зону, закрытую для посетителей, где на нее напали три волка. Женщина получила серьезные укусы в области шеи, спины и ноги, ее срочно доставили в больницу. По словам Берчени, в эту зону могут въезжать транспортные средства и есть заграждения под током, "которые ограничивают выход животных, но не мешают работе людей". Она добавила, что знаки, расположенные за пределами этой территории, напоминают "правила выживания", которым нужно следовать в парке."Я не могу сказать, допустила ли ошибку она или маркировка была сделана неправильно", — пояснила директор в прокуратуре.Как позже сообщил телеканал BFMTV, жизнь пострадавшей более не находится в опасности.
https://ria.ru/20240510/kot-1945159749.html
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в мире, париж
Женщина получила ранения после нападения волков в зоопарке под Парижем
Женщина получила тяжелые ранения после нападения волков в зоопарке под Парижем
ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости.
Волки в зоопарке Туари недалеко от Парижа напали на женщину, совершавшую пробежку на закрытой для посетителей территории, сообщило издание Parisien
.
«
"Женщина тридцати лет, проживавшая в гостинице, пешком пересекла территорию заповедника, где передвижение возможно только на машине", — указала директор Wow Safari Thoiry Кристель Берчени.
Как уточняется, посетительница осталась на территории зоопарка в одном из предлагаемых жилищ. С утра она отправилась на пробежку и случайно попала в зону, закрытую для посетителей, где на нее напали три волка. Женщина получила серьезные укусы в области шеи, спины и ноги, ее срочно доставили в больницу.
По словам Берчени, в эту зону могут въезжать транспортные средства и есть заграждения под током, "которые ограничивают выход животных, но не мешают работе людей". Она добавила, что знаки, расположенные за пределами этой территории, напоминают "правила выживания", которым нужно следовать в парке.
«
"Я не могу сказать, допустила ли ошибку она или маркировка была сделана неправильно", — пояснила директор в прокуратуре.
Как позже сообщил телеканал BFMTV, жизнь пострадавшей более не находится в опасности.