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Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов - РИА Новости, 23.06.2024
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17:48 23.06.2024 (обновлено: 19:48 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/zhara-1954890801.html
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов - РИА Новости, 23.06.2024
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов
Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:48
2024-06-23T19:48
сирия
шанлыурфа (провинция)
турция
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и животные, пишет газета Yeni Akit. "Столбики термометров показали 51 градус по Цельсию в Джейланпынаре, приграничном с Сирией городе Шанлыурфа. От жары страдают не только люди, но и животные. Переживая жару, птицы пьют воду из найденных луж. Водители смачивают водой детали двигатели, чтобы защитить свои машины от жары", - пишет издание. Тем временем метеорологи прогнозируют продолжение анормальной жары на следующей неделе почти во всех регионах Турции.
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сирия
шанлыурфа (провинция)
турция
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сирия, шанлыурфа (провинция), турция
Сирия, Шанлыурфа (провинция), Турция
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов

Yeni Akit: температура воздуха в турецком Шанлыурфе поднялась до 51 градуса

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка на пляже одного из отелей Антальи
Девушка на пляже одного из отелей Антальи - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка на пляже одного из отелей Антальи. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и животные, пишет газета Yeni Akit.
«
"Столбики термометров показали 51 градус по Цельсию в Джейланпынаре, приграничном с Сирией городе Шанлыурфа. От жары страдают не только люди, но и животные. Переживая жару, птицы пьют воду из найденных луж. Водители смачивают водой детали двигатели, чтобы защитить свои машины от жары", - пишет издание.
Тем временем метеорологи прогнозируют продолжение анормальной жары на следующей неделе почти во всех регионах Турции.
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СирияШанлыурфа (провинция)Турция
 
 
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