https://ria.ru/20240623/zhara-1954890801.html

Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов

Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов - РИА Новости, 23.06.2024

Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов

Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:48

2024-06-23T17:48

2024-06-23T19:48

сирия

шанлыурфа (провинция)

турция

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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и животные, пишет газета Yeni Akit. "Столбики термометров показали 51 градус по Цельсию в Джейланпынаре, приграничном с Сирией городе Шанлыурфа. От жары страдают не только люди, но и животные. Переживая жару, птицы пьют воду из найденных луж. Водители смачивают водой детали двигатели, чтобы защитить свои машины от жары", - пишет издание. Тем временем метеорологи прогнозируют продолжение анормальной жары на следующей неделе почти во всех регионах Турции.

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html

сирия

шанлыурфа (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сирия, шанлыурфа (провинция), турция