https://ria.ru/20240623/zhara-1954890801.html
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов - РИА Новости, 23.06.2024
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов
Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:48
2024-06-23T17:48
2024-06-23T19:48
сирия
шанлыурфа (провинция)
турция
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Температура воздуха в приграничном с Сирией турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны превысила 50 градусов, от аномальной жары страдают и люди, и животные, пишет газета Yeni Akit. "Столбики термометров показали 51 градус по Цельсию в Джейланпынаре, приграничном с Сирией городе Шанлыурфа. От жары страдают не только люди, но и животные. Переживая жару, птицы пьют воду из найденных луж. Водители смачивают водой детали двигатели, чтобы защитить свои машины от жары", - пишет издание. Тем временем метеорологи прогнозируют продолжение анормальной жары на следующей неделе почти во всех регионах Турции.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html
сирия
шанлыурфа (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, шанлыурфа (провинция), турция
Сирия, Шанлыурфа (провинция), Турция
Температура воздуха в Турции превысила 50 градусов
Yeni Akit: температура воздуха в турецком Шанлыурфе поднялась до 51 градуса