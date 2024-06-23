https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954829167.html
"Нам все равно": Зеленского поставили на место после жалоб на удары ВКС
"Нам все равно": Зеленского поставили на место после жалоб на удары ВКС - РИА Новости, 23.06.2024
"Нам все равно": Зеленского поставили на место после жалоб на удары ВКС
Пользователей социальной сети Х возмутили жалобы Владимира Зеленского на российские удары авиабомбами по Украине и его просьбы предоставить стране новые системы РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:23
2024-06-23T11:23
2024-06-23T16:30
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователей социальной сети Х возмутили жалобы Владимира Зеленского на российские удары авиабомбами по Украине и его просьбы предоставить стране новые системы ПВО."Слушай, нам все равно на это. Мы не поддерживаем Украину. Тебе повезло, что политики жадные и хотят получить свою долю. Ты недостоин денег американских налогоплательщиков", — отметил Jessie T."Просто начни переговоры прямо сейчас", — посоветовал главе киевского режима Neulich Paul."Может, вместо того чтобы выпрашивать старые системы ПВО, которые плохо работают, ты должен просить мира, пока Украина не уничтожена?" — предложил Spaghetti World Order."Заключи мир, иначе твоя страна обречена", — написал Michael (Classical Liberal).ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240623/usloviya-1954824933.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины