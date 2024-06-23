https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html

СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ

СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ - РИА Новости, 23.06.2024

СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ

Запад хаотичными ударами по территории России вызвал неожиданно жесткий ответ со стороны Москвы, которая отправила атомную подводную лодку к берегам Кубы, пишет РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:51

2024-06-23T15:51

2024-06-23T15:51

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад хаотичными ударами по территории России вызвал неожиданно жесткий ответ со стороны Москвы, которая отправила атомную подводную лодку к берегам Кубы, пишет журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan."Украинский кризис вовлек в боевые действия новые наступательные вооружения из Соединенных Штатов и Европы. <…> Опираясь на новое западное оснащение, Украина провела пробную атаку <…> с использованием беспилотников и ракет, нанеся довольно хаотичные удары. Однако это вызвало мощный ответ со стороны России. Отправив подводную лодку и корабль <…> к берегам Кубы, Россия обозначила свою решимость действовать, как и во времена Карибского кризиса", — говорится в публикации.По словам журналиста, эта акция вызвала серьезное беспокойство в Европе и вылилась в настоящую панику в финансовых институтах Германии, Великобритании, Франции и прочих стран — партнеров Украины.Как отметил Мухаммади, Запад проигнорировал рекомендацию авторитетного политика Генри Киссинджера прийти к компромиссу с Россией, поделив Украину так, чтобы исключить новые кризисы. Соединенные Штаты и Европа сделали ставку на продолжение конфликта и теперь отчаянно пытаются избежать полного провала на Украине, армия которой терпит поражения под ударами россиян, резюмируется в материале.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html

https://ria.ru/20240622/avianosets-1954750479.html

https://ria.ru/20240622/ukraina-1954765980.html

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