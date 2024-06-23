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СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ - РИА Новости, 23.06.2024
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15:51 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html
СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ
СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ
Запад хаотичными ударами по территории России вызвал неожиданно жесткий ответ со стороны Москвы, которая отправила атомную подводную лодку к берегам Кубы, пишет РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:51
2024-06-23T15:51
в мире
россия
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европа
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад хаотичными ударами по территории России вызвал неожиданно жесткий ответ со стороны Москвы, которая отправила атомную подводную лодку к берегам Кубы, пишет журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan."Украинский кризис вовлек в боевые действия новые наступательные вооружения из Соединенных Штатов и Европы. &lt;…&gt; Опираясь на новое западное оснащение, Украина провела пробную атаку &lt;…&gt; с использованием беспилотников и ракет, нанеся довольно хаотичные удары. Однако это вызвало мощный ответ со стороны России. Отправив подводную лодку и корабль &lt;…&gt; к берегам Кубы, Россия обозначила свою решимость действовать, как и во времена Карибского кризиса", — говорится в публикации.По словам журналиста, эта акция вызвала серьезное беспокойство в Европе и вылилась в настоящую панику в финансовых институтах Германии, Великобритании, Франции и прочих стран — партнеров Украины.Как отметил Мухаммади, Запад проигнорировал рекомендацию авторитетного политика Генри Киссинджера прийти к компромиссу с Россией, поделив Украину так, чтобы исключить новые кризисы. Соединенные Штаты и Европа сделали ставку на продолжение конфликта и теперь отчаянно пытаются избежать полного провала на Украине, армия которой терпит поражения под ударами россиян, резюмируется в материале.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954750479.html
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в мире, россия, украина, европа, генри киссинджер
В мире, Россия, Украина, Европа, Генри Киссинджер
СМИ: Запад хотел запугать Россию, но получил неожиданно резкий ответ

Javan: Запад хотел запугать РФ ракетными ударами, но получил в ответ АПЛ у Кубы

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Запад хаотичными ударами по территории России вызвал неожиданно жесткий ответ со стороны Москвы, которая отправила атомную подводную лодку к берегам Кубы, пишет журналист Хади Мухаммади в статье для иранского издания Javan.
"Украинский кризис вовлек в боевые действия новые наступательные вооружения из Соединенных Штатов и Европы. <…> Опираясь на новое западное оснащение, Украина провела пробную атаку <…> с использованием беспилотников и ракет, нанеся довольно хаотичные удары. Однако это вызвало мощный ответ со стороны России. Отправив подводную лодку и корабль <…> к берегам Кубы, Россия обозначила свою решимость действовать, как и во времена Карибского кризиса", — говорится в публикации.
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По словам журналиста, эта акция вызвала серьезное беспокойство в Европе и вылилась в настоящую панику в финансовых институтах Германии, Великобритании, Франции и прочих стран — партнеров Украины.
Как отметил Мухаммади, Запад проигнорировал рекомендацию авторитетного политика Генри Киссинджера прийти к компромиссу с Россией, поделив Украину так, чтобы исключить новые кризисы. Соединенные Штаты и Европа сделали ставку на продолжение конфликта и теперь отчаянно пытаются избежать полного провала на Украине, армия которой терпит поражения под ударами россиян, резюмируется в материале.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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