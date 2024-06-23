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В ЮАР десять партий достигли соглашения по формированию правительства - РИА Новости, 23.06.2024
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13:33 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/yuar-1954845701.html
В ЮАР десять партий достигли соглашения по формированию правительства
В ЮАР десять партий достигли соглашения по формированию правительства - РИА Новости, 23.06.2024
В ЮАР десять партий достигли соглашения по формированию правительства
Десять политических партий ЮАР достигли соглашения по формированию правительства национального единства, заявила правящая в южноафриканской стране партия... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:33
2024-06-23T13:33
в мире
юар
южная африка
сирил рамафоса
африканский национальный конгресс
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Десять политических партий ЮАР достигли соглашения по формированию правительства национального единства, заявила правящая в южноафриканской стране партия "Африканский национальный конгресс" (АНК). "Африканский национальный конгресс (АНК) рад объявить о заключении исторического соглашения между десятью политическими партиями Южной Африки о формировании правительства национального единства", - говорится в заявлении на сайте партии. Отмечается, что партии, подписавшие документ, на последних выборах в совокупности получили более 70% голосов избирателей. В правительство национального единства войдут две крупнейшие партии страны - АНК и "Демократический альянс", а также "Патриотический альянс", "Пария свободы Инката" и другие. Согласно заявлению, переговоры по формированию органов исполнительной власти уже начались, о назначениях президент ЮАР Сирил Рамафоса объявит "в ближайшие дни". Ранее радиостанция SABC сообщила, что АНК, потерявшая парламентское большинство на недавних выборах, и "Демократический альянс" достигли соглашения по формированию правительства национального единства. Результаты всеобщих выборов в ЮАР были опубликованы 2 июня во время трансляции избирательной комиссии. Согласно опубликованным результатам, правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны, потеряв парламентское большинство. На втором месте оказалась оппозиционная партия "Демократический альянс", получившая 87 мест. Партия "Умконто ве сизве" (MK) заняла третье место по количеству мандатов и получила всего 58 мест в национальной ассамблее. C момента падения в стране режима апартеида в 1994 году большинством в национальной ассамблее обладала партия "Африканский национальный конгресс", и соответственно, все пять президентов республики за последние 30 лет были кандидатами АНК, которая на нынешних выборах утвердила кандидатуру действующего главы государства и лидера партии Сирила Рамафосы. Недавние выборы охарактеризованы высочайшим уровнем конкуренции в истории страны в силу принятых поправок в закон о выборах, которые предусматривают участие в выборах независимых кандидатов впервые в истории ЮАР. Всего на выборах были зарегистрированы 14,5 тысячи кандидатов.
https://ria.ru/20240321/pozdravlenie-1934584799.html
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в мире, юар, южная африка, сирил рамафоса, африканский национальный конгресс
В мире, ЮАР, Южная Африка, Сирил Рамафоса, Африканский национальный конгресс
В ЮАР десять партий достигли соглашения по формированию правительства

В ЮАР десять партий договорились о формировании правительства нацединства

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Десять политических партий ЮАР достигли соглашения по формированию правительства национального единства, заявила правящая в южноафриканской стране партия "Африканский национальный конгресс" (АНК).
"Африканский национальный конгресс (АНК) рад объявить о заключении исторического соглашения между десятью политическими партиями Южной Африки о формировании правительства национального единства", - говорится в заявлении на сайте партии.
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Отмечается, что партии, подписавшие документ, на последних выборах в совокупности получили более 70% голосов избирателей. В правительство национального единства войдут две крупнейшие партии страны - АНК и "Демократический альянс", а также "Патриотический альянс", "Пария свободы Инката" и другие.
Согласно заявлению, переговоры по формированию органов исполнительной власти уже начались, о назначениях президент ЮАР Сирил Рамафоса объявит "в ближайшие дни".
Ранее радиостанция SABC сообщила, что АНК, потерявшая парламентское большинство на недавних выборах, и "Демократический альянс" достигли соглашения по формированию правительства национального единства.
Результаты всеобщих выборов в ЮАР были опубликованы 2 июня во время трансляции избирательной комиссии. Согласно опубликованным результатам, правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) заняла 159 из 400 мест в национальной ассамблее страны, потеряв парламентское большинство. На втором месте оказалась оппозиционная партия "Демократический альянс", получившая 87 мест. Партия "Умконто ве сизве" (MK) заняла третье место по количеству мандатов и получила всего 58 мест в национальной ассамблее.
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C момента падения в стране режима апартеида в 1994 году большинством в национальной ассамблее обладала партия "Африканский национальный конгресс", и соответственно, все пять президентов республики за последние 30 лет были кандидатами АНК, которая на нынешних выборах утвердила кандидатуру действующего главы государства и лидера партии Сирила Рамафосы.
Недавние выборы охарактеризованы высочайшим уровнем конкуренции в истории страны в силу принятых поправок в закон о выборах, которые предусматривают участие в выборах независимых кандидатов впервые в истории ЮАР. Всего на выборах были зарегистрированы 14,5 тысячи кандидатов.
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В миреЮАРЮжная АфрикаСирил РамафосаАфриканский национальный конгресс
 
 
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