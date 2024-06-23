Рейтинг@Mail.ru
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:28 23.06.2024 (обновлено: 12:05 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/vypusknitsa-1954829952.html
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2024
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ
Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:28
2024-06-23T12:05
хорошие новости
общество
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_0:93:3079:1824_1920x0_80_0_0_061c95451b1e2bc51295c43c26e1c30b.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки города.&quot;Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам&quot;, — рассказала она.Выпускница сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
https://ria.ru/20240619/shkolnik-1954025422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_569f60e9ce16d6825c7bf5ed8fbbdf1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)
Хорошие новости, Общество, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ

Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки города.
«

"Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам", — рассказала она.

Выпускница сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Школьник из Сочи с 300 баллами на ЕГЭ рассказал, куда хочет поступить
19 июня, 16:24
 
Хорошие новостиОбществоАнастасия РаковаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала