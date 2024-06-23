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Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2024
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ
Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:28
2024-06-23T11:28
2024-06-23T12:05
хорошие новости
общество
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки города."Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам", — рассказала она.Выпускница сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
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общество, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)
Хорошие новости, Общество, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ
Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ