https://ria.ru/20240623/vypusknitsa-1954829952.html

Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ

Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2024

Выпускница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ

Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:28

2024-06-23T11:28

2024-06-23T12:05

хорошие новости

общество

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученица московской школы в сумме набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся в Telegram-канале департамента образования и науки города."Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам", — рассказала она.Выпускница сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

https://ria.ru/20240619/shkolnik-1954025422.html

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общество, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ)