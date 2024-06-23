https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

"Есть личный мотив". ВСУ ждет революция сверху

"Есть личный мотив". ВСУ ждет революция сверху - РИА Новости, 23.06.2024

"Есть личный мотив". ВСУ ждет революция сверху

Главкома Александра Сырского скоро могут отправить в отставку. В Раде его критикуют за военные неудачи, источники в офисе Зеленского сообщают: над генералом... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:02

киев

владимир зеленский

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Главкома Александра Сырского скоро могут отправить в отставку. В Раде его критикуют за военные неудачи, источники в офисе Зеленского сообщают: над генералом сгущаются тучи. О перспективах украинской армии — в материале РИА Новости.История повторяетсяКак и в случае с Валерием Залужным, в качестве "тарана" назначенного в феврале сменщика выступает депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая. В обвале фронта в Харьковской области она обвинила генералитет — не подготовили оборонительные рубежи должным образом.А отвечали за это близкие к нынешнему главкому люди. "Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее. И Сырский — часть процесса", — уверена Безуглая.Зеленский возлагал на нового главкома большие надежды. Дескать, у него есть "успешный опыт защиты" и "успешный опыт наступления". И ждал от Сырского реального плана действий, решения проблем военнослужащих, сокращения неоправданно раздутого штаба.Советник офиса президента Михаил Подоляк уточнял: генерал должен "не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения". В общем, Сырскому дали карт-бланш. Но к лучшему для Киева ничего не изменилось.Это раздражает Банковую. "В офисе президента считают, что гражданские власти делают все возможное для военных. Те хотели мобилизацию — пожалуйста, причем без демобилизации, против которой выступал генералитет. Возобновления американской военной помощи добились. Несколько месяцев позади. И где результат?" — поясняет украинский политолог Руслан Бортник.Источники местных СМИ подтверждают: вероятность увольнения Сырского высока. "Если ситуация хотя бы не стабилизируется, главкома ВСУ отправят в отставку", — сообщил человек, близкий офису Зеленского.Кандидаты естьВариантов для замены хватает. В частности — уполномоченный президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгений Мойсюк, бывший заместитель Залужного. Называют и руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, а также главу ГУР Кирилла Буданова*.Ему это вроде бы уже предлагали. Отказался в самый последний момент. Также указывают на Мойсюка, отмечая его способность организовать коммуникацию между Генштабом и офисом президента.По сведениям Безуглой, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк и бывший главком ВСУ Руслан Хомчак также "аккуратно пытаются увеличить свои шансы". Зеленский уволил Хомчака в 2021 году, назначив Залужного.Как известно, в Донбассе Хомчак провалился. В частности, именно он командовал войсками, попавшими в иловайский котел в конце августа 2014-го.Попытка оправдатьсяОпрошенные РИА Новости эксперты пояснили, в чем может быть политический смысл нападок на Сырского."Совершенно аналогичная история, как и с Залужным. Но складывается впечатление, что это пока не более чем информационная кампания. Реальных предпосылок для подобных действий ни у Зеленского, ни у его офиса в настоящий момент нет. Конкретных явных и катастрофических промахов за Сырским не замечено", — отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.По его словам, и глава офиса Андрей Ермак, и сам Зеленский понимают: любое изменение в командовании армии, особенно среди ответственных за оперативно-тактические мероприятия, — большой риск."То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно — выискивают будущую цель для критики", — полагает политолог Александр Дудчак.Вероятно, в Киеве уже осознали: фронт скоро обрушится. И сейчас спешно ищут оправдание.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

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киев, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина