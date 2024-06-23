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СМИ анонсировали встречу глав МИД Турции, Румынии и Польши из-за Украины - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 23.06.2024 (обновлено: 23:35 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/vstrecha-1954931756.html
СМИ анонсировали встречу глав МИД Турции, Румынии и Польши из-за Украины
СМИ анонсировали встречу глав МИД Турции, Румынии и Польши из-за Украины - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ анонсировали встречу глав МИД Турции, Румынии и Польши из-за Украины
Главы МИД Турции, Румынии и Польши проведут встречу в Польше 26 июня на фоне "напряженной ситуации в стране" якобы из-за конфликта на Украине, передал телеканал РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:19
2024-06-23T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
владимир путин
дмитрий песков
нато
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Главы МИД Турции, Румынии и Польши проведут встречу в Польше 26 июня на фоне "напряженной ситуации в стране" якобы из-за конфликта на Украине, передал телеканал CNN Türk со ссылкой на источники. "Двадцать шестого июня министр Фидан (Хакан, глава МИД Турции – ред.) отправится в Польшу... В связи с напряженной ситуацией в стране был повышен уровень тревоги, и в этот период Турция-Румыния-Польша проведут трёхстороннюю встречу министров иностранных дел. Фидан примет участие в этой встрече", - передал телеканал, добавив, что Польша, граничащая с Россией, рассматривается как "критически важная страна" с точки зрения конфликта на Украине. Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщило ранее оперативное командование польских ВС в соцсети X. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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в мире, россия, польша, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ анонсировали встречу глав МИД Турции, Румынии и Польши из-за Украины

CNN Türk: главы МИД Турции, Румынии и Польши проведут встречу 26 июня

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Главы МИД Турции, Румынии и Польши проведут встречу в Польше 26 июня на фоне "напряженной ситуации в стране" якобы из-за конфликта на Украине, передал телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.
"Двадцать шестого июня министр Фидан (Хакан, глава МИД Турции – ред.) отправится в Польшу... В связи с напряженной ситуацией в стране был повышен уровень тревоги, и в этот период Турция-Румыния-Польша проведут трёхстороннюю встречу министров иностранных дел. Фидан примет участие в этой встрече", - передал телеканал, добавив, что Польша, граничащая с Россией, рассматривается как "критически важная страна" с точки зрения конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России на Украине, сообщило ранее оперативное командование польских ВС в соцсети X.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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