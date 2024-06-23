https://ria.ru/20240623/vagner-1954916635.html

Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом

Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом - РИА Новости, 23.06.2024

Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что бойцы группы "Вагнер" все ещё находятся на территории республики, продолжают делиться боевым опытом. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:56

2024-06-23T20:56

2024-06-23T20:56

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что бойцы группы "Вагнер" все ещё находятся на территории республики, продолжают делиться боевым опытом. "Они находятся у нас. К ним сохраняется повышенный интерес, так скажем, со стороны особенно западных спецов", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. Хренин сообщил, что вагнеровцы делятся боевым опытом. "Специалисты ЧВК "Вагнер" тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки", - сказал министр. По его словам, программы стали носить практический характер, направлены, прежде всего, на то, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить. "Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны", - отметил Хренин.

https://ria.ru/20231111/plan-1908906003.html

https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html

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виктор хренин, министерство обороны белоруссии, белоруссия