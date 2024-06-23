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Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом - РИА Новости, 23.06.2024
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20:56 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/vagner-1954916635.html
Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом
Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом - РИА Новости, 23.06.2024
Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что бойцы группы "Вагнер" все ещё находятся на территории республики, продолжают делиться боевым опытом. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:56
2024-06-23T20:56
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что бойцы группы "Вагнер" все ещё находятся на территории республики, продолжают делиться боевым опытом. "Они находятся у нас. К ним сохраняется повышенный интерес, так скажем, со стороны особенно западных спецов", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. Хренин сообщил, что вагнеровцы делятся боевым опытом. "Специалисты ЧВК "Вагнер" тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки", - сказал министр. По его словам, программы стали носить практический характер, направлены, прежде всего, на то, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить. "Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны", - отметил Хренин.
https://ria.ru/20231111/plan-1908906003.html
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виктор хренин, министерство обороны белоруссии, белоруссия
Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия
Минобороны Белоруссии: бойцы "Вагнера" продолжают делиться боевым опытом

Глава Минобороны Белоруссии: вагнеровцы продолжают делиться боевым опытом

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы "Вагнер". Архивное фото
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что бойцы группы "Вагнер" все ещё находятся на территории республики, продолжают делиться боевым опытом.
«
"Они находятся у нас. К ним сохраняется повышенный интерес, так скажем, со стороны особенно западных спецов", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.
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Хренин сообщил, что вагнеровцы делятся боевым опытом.
«
"Специалисты ЧВК "Вагнер" тоже с нами поделились, да и сейчас продолжают делиться тем опытом, прежде всего боевым опытом. Мы на этом фоне, исходя из требований нашего главнокомандующего, очень провели серьезную работу. Мы в корне изменили программы боеподготовки", - сказал министр.
По его словам, программы стали носить практический характер, направлены, прежде всего, на то, что нужно на поле боя, в войне, чтобы победить и выжить.
"Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры. Программы стали более понятны", - отметил Хренин.
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