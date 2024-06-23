"Это целая бригада!" В США сообщили о катастрофе в рядах ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют по бригаде в день в зоне СВО
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВСУ на фронте несут катастрофические потери, сопоставимые с утратой целой бригады солдат в день, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Сейчас российские войска занимаются истощением украинских сил, и этот процесс ускоряется. Украинская армия теряет около двух тысяч человек в день – это целая бригада! Украина просто не сможет долго продержаться – у нее нет неограниченного запаса подготовленных людей", — заявил аналитик.
Джонсон отметил, что ресурсы, которые страны Запада отправляют на Украину, также конечны.
"Ни США, ни британцы, ни французы не располагают огромными арсеналами военной техники. Они так быстро расходуют свои запасы, что высокопоставленные военные во всех трех странах выражают обеспокоенность тем, что они так много отдали (Украине – прим. ред.) и теперь у них ничего не осталось для себя", — заключил он.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.