https://ria.ru/20240623/ukraina-1954824610.html

На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, пишут СМИ

На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024

На Украине сожгли автомобиль сотрудника военкомата, пишут СМИ

Неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:33

2024-06-23T10:33

2024-06-23T15:30

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата в Одессе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата", — уточнили в материале. Украинские СМИ ранее передавали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ведомство лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" документа будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте также прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина