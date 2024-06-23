https://ria.ru/20240623/udar-1954928035.html

Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю

Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024

Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю

Наведение ракет ATACMS ВСУ со стороны США для удара по Севастополю — это акт войны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T22:37

2024-06-23T22:37

2024-06-24T06:24

в мире

сша

севастополь

киев

джексон хинкл

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Наведение ракет ATACMS ВСУ со стороны США для удара по Севастополю — это акт войны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X."Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны", — сказал журналист.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

сша

севастополь

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, севастополь, киев, джексон хинкл, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия