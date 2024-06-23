https://ria.ru/20240623/udar-1954928035.html
Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю
Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю
Наведение ракет ATACMS ВСУ со стороны США для удара по Севастополю — это акт войны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T22:37
2024-06-23T22:37
2024-06-24T06:24
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Наведение ракет ATACMS ВСУ со стороны США для удара по Севастополю — это акт войны, заявил американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X."Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны", — сказал журналист.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140 человек.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html
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В мире, США, Севастополь, Киев, Джексон Хинкл, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Россия
Журналист из США неожиданно отреагировал на удар ВСУ по Севастополю
Журналист Хинкл назвал наведение ракет США для удара по Севастополю актом войны