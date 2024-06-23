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"Пора". На Западе обратились к американцам после удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
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20:34 23.06.2024 (обновлено: 06:45 24.06.2024)
https://ria.ru/20240623/udar-1954912969.html
"Пора". На Западе обратились к американцам после удара ВСУ по Севастополю
"Пора". На Западе обратились к американцам после удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 24.06.2024
"Пора". На Западе обратились к американцам после удара ВСУ по Севастополю
Американцы должны выйти на протесты и потребовать у правительства США остановить конфликт на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T20:34
2024-06-24T06:45
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американцы должны выйти на протесты и потребовать у правительства США остановить конфликт на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Пора американцам выступить против этого безумия. Протестуйте у Белого дома и потребуйте положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно", — написал предприниматель.По словам Доткома, президент США ведет человечество в пропасть. На деньги американских налогоплательщиков Штаты отправляют ракеты Украине, которая наносит удары по мирному населению при содействии и координации западных военных, отметил он.Удар ВСУ по Севастополю произошел в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, Киев пытался атаковать город пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html
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в мире, сша, украина, севастополь, вооруженные силы украины, россия
В мире, США, Украина, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Россия
"Пора". На Западе обратились к американцам после удара ВСУ по Севастополю

Дотком призвал американцев остановить Байдена после удара ВСУ по Севастополю

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американцы должны выйти на протесты и потребовать у правительства США остановить конфликт на Украине, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Пора американцам выступить против этого безумия. Протестуйте у Белого дома и потребуйте положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно", — написал предприниматель.
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По словам Доткома, президент США ведет человечество в пропасть. На деньги американских налогоплательщиков Штаты отправляют ракеты Украине, которая наносит удары по мирному населению при содействии и координации западных военных, отметил он.
Удар ВСУ по Севастополю произошел в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, Киев пытался атаковать город пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.
В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
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