Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora MccutcheonСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Маршрут его полета опубликовал портал Flightradar.
Дрон, принадлежащий Соединенным Штатам, отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России.
© Flightradar24Полет американского разведывательного дрона RQ-4B Global Hawk над Черным морем. 23 июня 2024
© Flightradar24
Полет американского разведывательного дрона RQ-4B Global Hawk над Черным морем. 23 июня 2024
По данным сервиса, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11.12 появился на карте над Черным морем к юго-востоку от Крыма. Затем в течение 10 минут он направлялся в сторону Крыма. Примерно в 11.39 БПЛА исчез с радаров, а в 11.47 появился снова и двигался в направлении побережья Краснодарского края. С 11.55 по 12.03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12.05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.
В 12.20 судно на некоторое время исчезло с радаров.
Удар ВСУ по Севастополю произошел в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, Киев пытался атаковать город пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.
В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.