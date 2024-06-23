https://ria.ru/20240623/udar-1954899958.html

Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море

Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море - РИА Новости, 23.06.2024

Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, в результате... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:31

2024-06-23T19:31

2024-06-23T20:13

в мире

севастополь

сша

черное море

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858763629_0:314:2979:1989_1920x0_80_0_0_d74e856d1db7cc175edaad6529633d25.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Маршрут его полета опубликовал портал Flightradar.Дрон, принадлежащий Соединенным Штатам, отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России.По данным сервиса, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11.12 появился на карте над Черным морем к юго-востоку от Крыма. Затем в течение 10 минут он направлялся в сторону Крыма. Примерно в 11.39 БПЛА исчез с радаров, а в 11.47 появился снова и двигался в направлении побережья Краснодарского края. С 11.55 по 12.03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12.05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.В 12.20 судно на некоторое время исчезло с радаров.Удар ВСУ по Севастополю произошел в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, Киев пытался атаковать город пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html

севастополь

сша

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, севастополь, сша, черное море, вооруженные силы украины