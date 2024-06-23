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Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море - РИА Новости, 23.06.2024
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19:31 23.06.2024 (обновлено: 20:13 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/udar-1954899958.html
Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море - РИА Новости, 23.06.2024
Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, в результате... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:31
2024-06-23T20:13
в мире
севастополь
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черное море
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Маршрут его полета опубликовал портал Flightradar.Дрон, принадлежащий Соединенным Штатам, отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России.По данным сервиса, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11.12 появился на карте над Черным морем к юго-востоку от Крыма. Затем в течение 10 минут он направлялся в сторону Крыма. Примерно в 11.39 БПЛА исчез с радаров, а в 11.47 появился снова и двигался в направлении побережья Краснодарского края. С 11.55 по 12.03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12.05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.В 12.20 судно на некоторое время исчезло с радаров.Удар ВСУ по Севастополю произошел в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, Киев пытался атаковать город пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html
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в мире, севастополь, сша, черное море, вооруженные силы украины
В мире, Севастополь, США, Черное море, Вооруженные силы Украины
Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море

Flightradar: во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora MccutcheonСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk кружил в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители. Маршрут его полета опубликовал портал Flightradar.
Дрон, принадлежащий Соединенным Штатам, отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России.
© Flightradar24Полет американского разведывательного дрона RQ-4B Global Hawk над Черным морем. 23 июня 2024
Полет американского разведывательного дрона RQ-4B Global Hawk над Черным морем. 23 июня 2024
© Flightradar24
Полет американского разведывательного дрона RQ-4B Global Hawk над Черным морем. 23 июня 2024
По данным сервиса, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11.12 появился на карте над Черным морем к юго-востоку от Крыма. Затем в течение 10 минут он направлялся в сторону Крыма. Примерно в 11.39 БПЛА исчез с радаров, а в 11.47 появился снова и двигался в направлении побережья Краснодарского края. С 11.55 по 12.03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12.05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.
В 12.20 судно на некоторое время исчезло с радаров.
Удар ВСУ по Севастополю произошел в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, Киев пытался атаковать город пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.
В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
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