https://ria.ru/20240623/udar-1954889150.html

Брянский губернатор назвал удар ВСУ по Севастополю бесчеловечным актом

Брянский губернатор назвал удар ВСУ по Севастополю бесчеловечным актом - РИА Новости, 23.06.2024

Брянский губернатор назвал удар ВСУ по Севастополю бесчеловечным актом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз принес соболезнования родным погибших при атаке на Севастополь со стороны ВСУ, назвав удар по мирным жителям... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:15

2024-06-23T18:15

2024-06-23T18:15

специальная военная операция на украине

севастополь

брянская область

россия

александр богомаз

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз принес соболезнования родным погибших при атаке на Севастополь со стороны ВСУ, назвав удар по мирным жителям очередным бесчеловечным террористическим актом. "Очередной бесчеловечный террористический акт совершили украинские террористы против мирных жителей Севастополя. Наша приграничная Брянская область, которая ежедневно подвергается атакам украинского режима, разделяет эту боль вместе с севастопольцами… От себя лично и от всех жителей Брянской области выражаю соболезнования родным погибших", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз пожелал пострадавшим сил и скорейшего выздоровления. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

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севастополь, брянская область, россия, александр богомаз, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms