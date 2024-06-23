https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова

ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова - РИА Новости, 23.06.2024

ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова

Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:56

2024-06-23T14:56

2024-06-23T20:12

специальная военная операция на украине

севастополь

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вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Киев не случайно выбрал день праздника Святой Троицы для обстрела Севастополя, это ритуальное преступление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я абсолютно уверена, что даты для подобных — хотя они стали регулярными — для подобных террористических актов со стороны Зеленского, но дата для такого удара была тоже выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима — это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И конечно, православием и христианством в целом. Эти буквально ритуальные — а я считаю, они именно так должны называться — преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила также, что Киев намеренно использует массовые скопления людей для ударов."Они именно подверстывают свои преступления, <...> именно используют для максимального поражения гражданского населения и гражданской инфраструктуры", — отметила Захарова.Это делается как от ненависти, так и для того, чтобы посеять панику, добавила она.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после удара ВСУ по Севастополю четыре человека погибли, более 120 ранены. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Средства ПВО сбили четыре ракеты, одна из них взорвалась над городом.

https://ria.ru/20240623/aksenov-1954860311.html

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севастополь, россия, киев, михаил развожаев, мария захарова, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms