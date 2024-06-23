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ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 23.06.2024 (обновлено: 14:31 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html
ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины
ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины - РИА Новости, 23.06.2024
ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины
Российские военные нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:09
2024-06-23T14:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны.&quot;Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины&quot;, — уточнили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и Житомирской области. Сигнал воздушной тревоги звучал в 15 регионах республики.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954843465.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины

ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны.
«

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.

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В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.
Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и Житомирской области. Сигнал воздушной тревоги звучал в 15 регионах республики.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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