ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины
ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны.
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"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.
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В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.
Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и Житомирской области. Сигнал воздушной тревоги звучал в 15 регионах республики.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.