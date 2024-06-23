https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html

ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины

ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины - РИА Новости, 23.06.2024

ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины

Российские военные нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:09

2024-06-23T13:09

2024-06-23T14:31

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины", — уточнили в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, российские военные поразили все назначенные объекты.Сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и Житомирской области. Сигнал воздушной тревоги звучал в 15 регионах республики.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954843465.html

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