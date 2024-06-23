https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html

Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике

Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике - РИА Новости, 23.06.2024

Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике

Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:26

2024-06-23T23:26

2024-06-23T23:26

туризм

россия

дербент

махачкала

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. "В связи со сложившейся в республике ситуацией просим вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ситуация полностью находится под контролем у правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомстве. В министерстве добавили, что при возникновении вопросов туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру +7-8722-52-24-17. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".

https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html

россия

дербент

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дербент, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале