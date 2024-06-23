Рейтинг@Mail.ru
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:26 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике - РИА Новости, 23.06.2024
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике
Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:26
2024-06-23T23:26
туризм
россия
дербент
махачкала
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903043043_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_1ed67eae0971a014335ee1897e94a5b5.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. "В связи со сложившейся в республике ситуацией просим вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ситуация полностью находится под контролем у правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомстве. В министерстве добавили, что при возникновении вопросов туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру +7-8722-52-24-17. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html
россия
дербент
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903043043_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1489ed87cc4d6d24835678603f65e526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дербент, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Туризм, Россия, Дербент, Махачкала, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике

Минтуризм Дагестана призвал туристов не поддаваться панике из-за терактов

© РИА Новости / Мария СеливановаТуристы в Дербенте
Туристы в Дербенте - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Туристы в Дербенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
«
"В связи со сложившейся в республике ситуацией просим вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ситуация полностью находится под контролем у правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомстве.
В министерстве добавили, что при возникновении вопросов туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру +7-8722-52-24-17.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Москалькова осудила теракты в Махачкале и Дербенте
Вчера, 22:55
 
ТуризмРоссияДербентМахачкалаНациональный антитеррористический комитет РФВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала