https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике - РИА Новости, 23.06.2024
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике
Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:26
2024-06-23T23:26
2024-06-23T23:26
туризм
россия
дербент
махачкала
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Минтуризм Дагестана на фоне терактов в республике попросил туристов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. "В связи со сложившейся в республике ситуацией просим вас не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ситуация полностью находится под контролем у правоохранительных органов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомстве. В министерстве добавили, что при возникновении вопросов туристы могут обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру +7-8722-52-24-17. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт".
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954929860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дербент, махачкала, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Туризм, Россия, Дербент, Махачкала, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Туристов в Дагестане попросили не поддаваться панике
Минтуризм Дагестана призвал туристов не поддаваться панике из-за терактов