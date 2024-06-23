https://ria.ru/20240623/turisty-1954931497.html

РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан

РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан - РИА Новости, 23.06.2024

РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан

Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан в связи с атакой боевиков, говорится в сообщении союза. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:16

2024-06-23T23:16

2024-06-23T23:16

туризм

общество

россия

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российский союз туриндустрии (рст)

дербент

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан в связи с атакой боевиков, говорится в сообщении союза. "Российский союз туриндустрии призывает туристов, находящихся в городе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей. Учитывая введенный местными властями режим КТО, РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в ближайшие дни в регион до стабилизации ситуации", - сообщили в союзе. Там уточнили, что летний Дагестан - самое популярное туристическое направление Северного Кавказа, более половины всех туристов посещают Дагестан в составе организованных групп. "Спрос на туры в Дагестан в 2024 году сохранился на уровне прошлого года, когда по данным местных властей республику посетили 1,7 миллиона туристов", - указали в РСТ. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954900620.html

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общество, россия, северный кавказ, российский союз туриндустрии (рст), дербент, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь