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РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан - РИА Новости, 23.06.2024
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Туризм
 
23:16 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/turisty-1954931497.html
РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан
РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан - РИА Новости, 23.06.2024
РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан
Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан в связи с атакой боевиков, говорится в сообщении союза. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:16
2024-06-23T23:16
туризм
общество
россия
северный кавказ
российский союз туриндустрии (рст)
дербент
национальный антитеррористический комитет рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан в связи с атакой боевиков, говорится в сообщении союза. "Российский союз туриндустрии призывает туристов, находящихся в городе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей. Учитывая введенный местными властями режим КТО, РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в ближайшие дни в регион до стабилизации ситуации", - сообщили в союзе. Там уточнили, что летний Дагестан - самое популярное туристическое направление Северного Кавказа, более половины всех туристов посещают Дагестан в составе организованных групп. "Спрос на туры в Дагестан в 2024 году сохранился на уровне прошлого года, когда по данным местных властей республику посетили 1,7 миллиона туристов", - указали в РСТ. В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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общество, россия, северный кавказ, российский союз туриндустрии (рст), дербент, национальный антитеррористический комитет рф, русская православная церковь
Туризм, Общество, Россия, Северный Кавказ, Российский союз туриндустрии (РСТ), Дербент, Национальный антитеррористический комитет РФ, Русская православная церковь
РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан

РСТ после терактов рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан

© iStock.com / Artaxerxes LonghandМахачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© iStock.com / Artaxerxes Longhand
Махачкала, Дагестан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует туристам воздержаться от поездок в Дагестан в связи с атакой боевиков, говорится в сообщении союза.
"Российский союз туриндустрии призывает туристов, находящихся в городе, оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей. Учитывая введенный местными властями режим КТО, РСТ также рекомендует воздержаться от поездок в ближайшие дни в регион до стабилизации ситуации", - сообщили в союзе.
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Вчера, 22:34
Там уточнили, что летний Дагестан - самое популярное туристическое направление Северного Кавказа, более половины всех туристов посещают Дагестан в составе организованных групп. "Спрос на туры в Дагестан в 2024 году сохранился на уровне прошлого года, когда по данным местных властей республику посетили 1,7 миллиона туристов", - указали в РСТ.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале, как сообщили РИА Новости в НАК РФ, были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
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ТуризмОбществоРоссияСеверный КавказРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ДербентНациональный антитеррористический комитет РФРусская православная церковь
 
 
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