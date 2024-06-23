https://ria.ru/20240623/tserkov-1954926574.html

В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков

В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков

Люди, укрывавшиеся в церкви в Махачкале от террористов, выведены, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:24

2024-06-23T22:24

2024-06-23T22:25

происшествия

махачкала

россия

дербент

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Люди, укрывавшиеся в церкви в Махачкале от террористов, выведены, сообщили РИА Новости в МВД региона. Ранее сообщалось, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. "Людей вывели из церкви", – сказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html

махачкала

россия

дербент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, дербент, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале