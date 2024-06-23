https://ria.ru/20240623/tserkov-1954926574.html
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков
Люди, укрывавшиеся в церкви в Махачкале от террористов, выведены, сообщили РИА Новости в МВД региона. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:24
2024-06-23T22:24
2024-06-23T22:25
происшествия
махачкала
россия
дербент
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Люди, укрывавшиеся в церкви в Махачкале от террористов, выведены, сообщили РИА Новости в МВД региона. Ранее сообщалось, что 19 человек закрылись внутри церкви для собственной безопасности. "Людей вывели из церкви", – сказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954924073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, дербент, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Дербент, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале из церкви вывели людей, укрывавшихся там от боевиков
МВД Дагестана: люди, укрывавшиеся от террористов в церкви в Махачкале, выведены