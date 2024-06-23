Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте

СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, на месте, где она исторически располагалась, сообщил корреспондент РИА Новости.В соборе идет праздничная литургия. Накануне икону доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя. Тогда ее установили во временный киот на солее (возвышении у иконостаса). Сейчас же она установлена в стационарный киот, расположенный справа от царских врат (дверей в иконостас).По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954609176.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Троица" Рублева в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
"Троицу" Рублева установили в стационарный киот в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры на ее историческом месте.
Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте
"Троицу" установили в стационарный киот в Троицком соборе на историческом месте
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, на месте, где она исторически располагалась, сообщил корреспондент РИА Новости.
В соборе идет праздничная литургия. Накануне икону доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя. Тогда ее установили во временный киот на солее (возвышении у иконостаса). Сейчас же она установлена в стационарный киот, расположенный справа от царских врат (дверей в иконостас).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главный для монастыря.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.
В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
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