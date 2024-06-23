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Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
07:37 23.06.2024 (обновлено: 14:07 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954812346.html
Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте
Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте - РИА Новости, 23.06.2024
Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте
Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, на месте, где она исторически... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:37
2024-06-23T14:07
религия
день святой троицы
владимир путин
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СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, на месте, где она исторически располагалась, сообщил корреспондент РИА Новости.В соборе идет праздничная литургия. Накануне икону доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя. Тогда ее установили во временный киот на солее (возвышении у иконостаса). Сейчас же она установлена в стационарный киот, расположенный справа от царских врат (дверей в иконостас).По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главный для монастыря. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954609176.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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"Троица" Рублева в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры
"Троицу" Рублева установили в стационарный киот в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры на ее историческом месте.
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день святой троицы, владимир путин
Религия, День Святой Троицы, Владимир Путин
Икону "Троица" установили в Троицком соборе на ее историческом месте

"Троицу" установили в стационарный киот в Троицком соборе на историческом месте

Читать ria.ru в
СЕРГИЕВ ПОСАД, 23 июн — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, на месте, где она исторически располагалась, сообщил корреспондент РИА Новости.
В соборе идет праздничная литургия. Накануне икону доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя. Тогда ее установили во временный киот на солее (возвышении у иконостаса). Сейчас же она установлена в стационарный киот, расположенный справа от царских врат (дверей в иконостас).
Прибытие иконы "Святая Троица" в Троице-Сергиеву Лавру
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в шатре на Красногорской площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

Прихожане в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры накануне праздника Святой Троицы

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра накануне праздника Святой Троицы

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 7
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7

После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева в шатре на Красногорской площади Сергиева Посада.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 7

С Красногорской площади началось торжественное шествие к Троицкому собору.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 7

Икону встречало множество паломников и туристов, они собрались на внутренней площади монастыря и у стен обители.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 7

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел первое богослужение у иконы после ее исторического возвращения в обитель. Он постановил именовать 22 июня церковным праздником принесения "Троицы" Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 7

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 7

Икона "СвятаяТроица" была написана Андреем Рублевым в XV веке дляТроице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 7
По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот, который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу, или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры — главный для монастыря.
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в храм, где будет находиться постоянно.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, "Троицу" доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.
В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Крестный ход с иконой Святая Троица письма преподобного Андрея Рублёва в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре накануне праздника Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Патриарх Кирилл призвал молиться перед иконой "Троица" о мире
22 июня, 22:55
 
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