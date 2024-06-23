https://ria.ru/20240623/trevoga-1954808346.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.06.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T04:57
2024-06-23T04:57
2024-06-23T05:08
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно ресурсу, сигнал тревоги в столице и в области прозвучал одновременно - в 04.52 мск.Ранее объявленная воздушная тревога по-прежнему звучит в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/artilleriya-1954808637.html
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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу