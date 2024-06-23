https://ria.ru/20240623/traur-1954880213.html
Крым объявил 24 июня днем траура
Крым объявил 24 июня днем траура - РИА Новости, 23.06.2024
Крым объявил 24 июня днем траура
Понедельник объявлен Днем траура в Крыму из-за трагедии в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:14
2024-06-23T17:14
2024-06-23T17:20
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
севастополь
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Понедельник объявлен Днем траура в Крыму из-за трагедии в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."В Республике Крым 24 июня объявлено Днём траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее День траура в понедельник также был объявлен в Севастополе. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крым объявил 24 июня днем траура
Аксенов: в Крыму 24 июня объявили днем траура из-за трагедии в Севастополе