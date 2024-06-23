Рейтинг@Mail.ru
Крым объявил 24 июня днем траура - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 23.06.2024 (обновлено: 17:20 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/traur-1954880213.html
Крым объявил 24 июня днем траура
Крым объявил 24 июня днем траура - РИА Новости, 23.06.2024
Крым объявил 24 июня днем траура
Понедельник объявлен Днем траура в Крыму из-за трагедии в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:14
2024-06-23T17:20
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
севастополь
республика крым
сергей аксенов (политик)
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954874047_0:98:720:503_1920x0_80_0_0_4d3caa2418ce33bd75aa2a5fa643e653.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Понедельник объявлен Днем траура в Крыму из-за трагедии в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале."В Республике Крым 24 июня объявлено Днём траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее День траура в понедельник также был объявлен в Севастополе. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html
украина
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954874047_0:30:720:570_1920x0_80_0_0_847e7b97d4424fd895d67380d8f3ca3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Севастополь, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Михаил Развожаев, Россия
Крым объявил 24 июня днем траура

Аксенов: в Крыму 24 июня объявили днем траура из-за трагедии в Севастополе

© Фото очевидцаПоследствия обстрела ВСУ в Севастополе
Последствия обстрела ВСУ в Севастополе
© Фото очевидца
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Понедельник объявлен Днем траура в Крыму из-за трагедии в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«
Республике Крым 24 июня объявлено Днём траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее День траура в понедельник также был объявлен в Севастополе. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали 124 человека, включая 27 детей. Пять человек, включая трех детей, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Минобороны заявило об ответственности США за удар по Севастополю
Вчера, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSСевастопольРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Михаил РазвожаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала