https://ria.ru/20240623/tramp-1954825339.html

Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ

Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2024

Трамп может использовать неуравновешенность Байдена на дебатах, пишут СМИ

Неуравновешенность и снижение когнитивных способностей президента США Джо Байдена могут быть использованы его политическим оппонентом, бывшим американским... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:39

2024-06-23T10:39

2024-06-23T11:01

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Неуравновешенность и снижение когнитивных способностей президента США Джо Байдена могут быть использованы его политическим оппонентом, бывшим американским лидером Дональдом Трампом на предстоящих дебатах 27 июня, сообщает газета New York Post."По словам соперников, ранее сражавшихся с Байденом, у президента него есть целый ряд уязвимых мест, включая вспыльчивость и замедление когнитивных способностей, которые Дональд Трамп может использовать на первых дебатах 27 июня", - говорится в публикации.Как отмечают собеседники издания, сложности в сохранении спокойствия были проблемой Байдена еще во время избирательных кампаний в сенат США, где он работал вплоть до перехода в Белый дом вице-президентом при администрации Барака Обамы.Позднее одним из наиболее ярких примеров неуравновешенности в характере нынешнего президента стал инцидент в декабре 2019 года, когда на праймериз демократов Байдена спросили о работе его сына Хантера на Украине. Как указывает газета, на тот момент будущий глава государства назвал обратившегося к нему мужчину "чертовым лжецом" и "толстым".Другой уязвимостью Байдена является широко обсуждаемая в американской прессе проблема снижения когнитивных способностей президента США. Его бывшие соперники указывают, что американский лидер уже не является "тем же человеком, что четыре года назад", года он в прошлый раз дебатировал с Трампом.В связи с этим республиканец постарается выставить главу государства "старым и неспособным справляться с фактами и давлением".Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня. Действующий президент для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля, сейчас он находится в загородной резиденции, Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные и неделю.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html

https://ria.ru/20240526/tramp-1948391681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, атланта, выборы президента сша — 2024, барак обама