https://ria.ru/20240623/tramp-1954811569.html

Трамп обозначил сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп обозначил сроки урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 23.06.2024

Трамп обозначил сроки урегулирования конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Филадельфии заявил, что в случае победы на выборах еще до своей инаугурации положит конец конфликту на Украине... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T07:27

2024-06-23T07:27

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в Филадельфии заявил, что в случае победы на выборах еще до своей инаугурации положит конец конфликту на Украине. Трансляцию его выступления вел портал Times Now на YouTube."Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, и мы выиграем президентские выборы <…>, я положу конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной", — пообещал политик.Ранее Трамп не раз говорил, что в случае победы на выборах сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Сам Владимир Путин в прошлом году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис". По словам главы государства, "это не может не радовать, это хорошо". При этом он выразил сомнение в том, что какой-либо исход выборов в США повлияет на американо-российские отношения.Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден. Церемония инаугурации президента должна пройти 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20240623/bayden-1954810334.html

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сша, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире, youtube